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В Польше нашли обломок ракеты

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  • 11.04.2026, 1:13
  • 7,060
В Польше нашли обломок ракеты
Военная полиция Польши
Иллюстративное фото: © Twitter

Прямо на территории детского сада.

10 апреля в селе Ярославец Люблинского воеводства был обнаружен фрагмент ракеты на территории сада. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Военной жандармерии Польши.

По предварительной информации, речь идет об обломках боеприпаса, который могла использовать польская авиация при отражении атаки беспилотников страны-агрессора РФ в ночь на 10 сентября 2025 года.

После того, как российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши, силы обороны применили авиацию для их нейтрализации.

После инцидента, по информации Polsat News, обломки дронов и ракет находили еще в течение недель, больше всего – именно в Люблинском воеводстве.

На месте находки работают Служба военной контрразведки, Агентство внутренней безопасности и Военная жандармерия, которая уже начала процессуальные действия.

Территорию оцепили и взяли под охрану. По официальным данным, фрагмент не представляет угрозы для жизни и здоровья местных жителей.

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