В Польше нашли обломок ракеты

В Польше нашли обломок ракеты6
- 11.04.2026, 1:13
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Прямо на территории детского сада.
10 апреля в селе Ярославец Люблинского воеводства был обнаружен фрагмент ракеты на территории сада. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Военной жандармерии Польши.
По предварительной информации, речь идет об обломках боеприпаса, который могла использовать польская авиация при отражении атаки беспилотников страны-агрессора РФ в ночь на 10 сентября 2025 года.
После того, как российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши, силы обороны применили авиацию для их нейтрализации.
После инцидента, по информации Polsat News, обломки дронов и ракет находили еще в течение недель, больше всего – именно в Люблинском воеводстве.
На месте находки работают Служба военной контрразведки, Агентство внутренней безопасности и Военная жандармерия, которая уже начала процессуальные действия.
Территорию оцепили и взяли под охрану. По официальным данным, фрагмент не представляет угрозы для жизни и здоровья местных жителей.