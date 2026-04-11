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В дом главы OpenAI Сэма Альтмана бросили коктейль Молотова

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  • 11.04.2026, 0:44
  • 5,672
В дом главы OpenAI Сэма Альтмана бросили коктейль Молотова
Сэм Альтман

Подозреваемого задержали.

Злоумышленник бросил коктейль Молотова в дом генерального директора OpenAI Сэма Альтмана, нападавший уже арестован, пишет The Guardian.

Подозреваемый напал на собственность Альтмана в Норт-Бич (Сан-Франциско) рано утром в пятницу.

В заявлении полиции города, опубликованном в соцсети X, что правоохранители отреагировали на сообщение о пожаре. В результате нападения загорелись ворота, а сам подозреваемый скрылся с места преступления. Никто в результате случившегося не пострадал.

Позже представительница компании OpenAI сообщила о задержании подозреваемого. Он также угрожал сотрудникам штаб-квартиры компании в Сан-Франциско, пишет The Wall Street Journal.

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