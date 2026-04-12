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Топливный бунт в Ирландии: полиция прорвала блокаду единственного нефтезавода страны

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  • 12.04.2026, 8:29
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Топливный бунт в Ирландии: полиция прорвала блокаду единственного нефтезавода страны
Фото: Michael Mac Sweeney/Provision

Фермеры и дальнобойщики устроили протест из-за цен на топливо.

Ирландская полиция и армия провели операцию по разблокированию единственного нефтеперерабатывающего завода страны. Силовики применили спецсредства и оттеснили протестующих, которые перекрыли путь к заводу из-за высоких цен на топливо.

Об этом сообщает издание POLITICO.

Стычки вспыхнули возле завода Уайтгейт в графстве Корк, где протестующие заблокировали собственным транспортом въезд и выезд заводской технике. После этого полиция применила перцовый спрей против активистов, а военные стали вывозить грузовики и тракторы, которые блокировали дорогу.

«Если нефтеперерабатывающий завод Уайтгейт не будет снова открыт, эта страна закроется. Это вопрос национальной безопасности», - заявил заместитель министра Ирландии по европейским делам и обороне Томас Бирн.

Нефтяной кризис больно бьет по фермерам и дальнобойщикам. Организация «Fuels for Ireland» обнародовала тревожные данные: из 1500 АЗС страны около 600 станций уже полностью исчерпали запасы топлива.

Требование водителей простое - снизить налоги. Сейчас налоговая нагрузка составляет более 60% от цены литра топлива.

Ирландское правительство отказывается от прямых переговоров с активистами. Чиновники объясняют это тем, что протестующие действуют стихийно, без поддержки официальных ассоциаций.

Несмотря на зачистку возле Уайтгейта, активисты не собираются отступать. Они препятствуют танкерам заходить в порты Голуэй и Фойнс. Из-за этого голландское судно с 6 миллионами литров топлива вынуждено и дальше простаивать в заливе.

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