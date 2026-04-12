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Катар заявил о возобновлении судоходства после блокировки Ормузского пролива

  • 12.04.2026, 12:51
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Катар заявил о возобновлении судоходства после блокировки Ормузского пролива

Власти страны разрешили движение большинства судов в дневной период.

В Катаре официально объявили о возобновлении морской навигации после временных ограничений, связанных с ситуацией в Ормузском проливе. Власти разрешили движение большинства судов в определенный дневной период. Однако требования безопасности остаются усиленными.

Для рыболовецкого флота действуют отдельные, более гибкие правила. Об этом сообщило Министерство транспорта Катара в соцсети Х.

Полноценное восстановление судоходства для всех типов морских судов вступило в силу в воскресенье с 06:00 до 18:00. Такое решение стало следующим этапом после предыдущих ограничений, введенных из-за рисков для безопасности в регионе.

В то же время для судов, имеющих лицензию на рыболовецкую деятельность, разрешено осуществлять выход в море без временных ограничений – в течение всех суток. Это решение призвано поддержать местный рыболовный сектор и избежать экономических потерь.

В министерстве также призвали всех судовладельцев и экипажи строго следовать инструкциям и проверять исправность оборудования перед выходом в море.

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