В России вспыхнул пожар на заводе Су-57 имени Гагарина 10 12.04.2026, 14:55

11,442

Предприятие производит военные самолеты.

В субботу, 11 апреля, в российском городе Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) произошел пожар на заводе ВПК. Речь о КнААЗ им. Юрия Гагарина из концерна «Сухой». Российские власти и СМИ хранят молчание по поводу ЧП. Кадры распространили местные жители и были изучены OSINT-экспертами, передает Dialog.UA.

По данным группы «КіберБорошно», возгорание возникло в цехе №46. «Цех специализируется на производстве деталей из полимерных композиционных материалов (ПКМ) для Су-57. Речь примерно о 300 наименованиях деталей, из которых около 100 крупногабаритные… Производственный цех преимущественно ручной с элементами частичной автоматизации за счет современного оборудования, которое делает этот цех критически зависимым от квалифицированного персонала и целостности инфраструктуры. Цех является незаменимым звеном в серийном производстве Су-57 - единственного российского истребителя «5-го поколения».

Повреждение или уничтожение цеха остановит или существенно замедлит сборку планеров «Су-57», что компенсировать можно только частично и с большим временным лагом», - рассказали OSINT-эксперты.

Известно, что на заводе также производятся детали для истребителя «Су-35», который РФ активно использует в войне против Украины. Судя по опубликованным кадрам, пожар на объекте был масштабным. Насколько сильно пострадал цех, достоверно неизвестно, ни руководство компании, ни СМИ не комментировали ЧП. Также ничего неизвестно о причинах пожара.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com