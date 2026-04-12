Дженна Ортега едва не ушла из актерской профессии 4 12.04.2026, 16:26

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Актриса всерьез задумывалась о завершении карьеры в юности.

Американская актриса Дженна Ортега рассказала, что в подростковом возрасте всерьез задумывалась о завершении карьеры, прежде чем получила роль в сериале Netflix «Ты», пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

В интервью актриса призналась, что после участия в детских проектах оказалась в неопределенности и не понимала, как развиваться дальше. По ее словам, ей пришлось заново доказывать себя и проходить кастинги у режиссеров, которые не были знакомы с ее работами.

Ортега отметила, что тогда даже обсуждала с командой возможность ухода из профессии. «Это казалось подходящим моментом закончить. Я только перешла в старшую школу и думала, что это было подходящим поводом», — рассказала она.

Ситуация изменилась после того, как актриса получила роль Элли Алвес во втором сезоне сериала «Ты» в 2019 году. Работа на съемочной площадке, по ее словам, вернула ей интерес к актерству. «Я поняла, что не могу от этого отказаться», — добавила Ортега.

Актриса начала карьеру в детских проектах, включая «Богатенький Ричи» и «Жизнь Харли». Позже она стала одной из самых востребованных молодых звезд Голливуда, снявшись в фильмах «Крик VI», «X» и «Битлджус 2», а также исполнив главную роль в популярном сериале «Уэнсдэй».

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