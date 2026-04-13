Раскрыты первые детали нового Bentley Bentayga

Раскрыты первые детали нового Bentley Bentayga5
- 13.04.2026, 13:46
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Компания отказалась от идеи электрокара.
В Bentley разрабатывают второе поколение Bentayga. Кроссовер существенно обновят, однако он не станет электромобилем.
Новый Bentley Bentayga презентуют в 2028 году. Об этом сообщил CEO Bentley Франк-Штеффен Валлизер британскому изданию Autocar.
Он подтвердил, что разработчики отказались от первоначальной идеи сделать новый Bentley Bentayga электрокаром. Компания пересмотрела свою стратегию и до 2030 года выпустит только одну электрическую модель — более компактный кроссовер Bentley Barnato.
Франк-Штеффен Валлизер подчеркнул, что не стоит заставлять клиентов переходить на электромобили. Именно поэтому новый Bentley Bentayga будет построен на платформе РРС от будущих Audi Q7 и Q9 и сохранит бензиновые турбомоторы объемом 3,0 и 4,0 л.
Эти двигатели будут в составе новых плагин-гибридных установок с более крупными батареями, чем у нынешнего Bentley Bentayga PHEV. Впрочем, для отдельных рынков оставят и чисто бензиновые 4,0-литровые версии.
Также известно, что кроссовер Bentley Bentayga получит набор современных систем безопасности и усовершенствованную пневмоподвеску с активными стабилизаторами. Как и ранее, модель будет предлагаться в стандартной и удлиненной версиях.