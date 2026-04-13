Хорошая новость для Европы и Украины Леонид Невзлин

13.04.2026, 14:20

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Леонид Невзлин

Виктор Орбан проиграл.

Сокрушительно — большинство в 138 мест у его оппонента Петера Мадьяра против 55 у «Фидес» при рекордной явке избирателей. 16 лет «нелиберальной демократии» закончились.

Это хорошая новость — для Венгрии, для Европы, для Украины. Орбан последовательно блокировал 90 миллиардов евро европейской помощи Киеву и был главным лоббистом Путина внутри ЕС. Теперь этого лоббиста нет. Зеленский уже поздравил победителя.

Петер Мадьяр получил супербольшинство в парламенте — достаточно, чтобы изменить конституцию, разобрать орбановскую систему контроля над судами, СМИ и государственными компаниями, а значит – вернуть Венгрии замороженные европейские фонды. Один из первых визитов нового премьера будет в Брюссель. Приоритеты расставлены чётко.

Для Израиля этот результат тоже важен — и здесь стоит быть честным. Нетаниягу ставил на Орбана и проиграл. Но в долгосрочной перспективе это скорее хорошо: Венгрия, возвращающаяся в семью демократических стран, — более надёжный и достойный партнёр, чем Венгрия Орбана, дружившая одновременно с Израилем и Путиным, поддерживающим Иран.

Венгерское общество проявило мудрость и мобилизовалось, чтобы провести смену власти, которая правила страной 16 долгих лет. Эта мудрость вынудила Орбана сразу признать поражение, поздравить победителя и уйти в оппозицию. Большое достижение для страны, которую многие были склонны списать в примкнувшие к лагерю деспотий.

Леонид Невзлин, Telegram

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