Хорошая новость для Европы и Украины
- Леонид Невзлин
- 13.04.2026, 14:20
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Виктор Орбан проиграл.
Сокрушительно — большинство в 138 мест у его оппонента Петера Мадьяра против 55 у «Фидес» при рекордной явке избирателей. 16 лет «нелиберальной демократии» закончились.
Это хорошая новость — для Венгрии, для Европы, для Украины. Орбан последовательно блокировал 90 миллиардов евро европейской помощи Киеву и был главным лоббистом Путина внутри ЕС. Теперь этого лоббиста нет. Зеленский уже поздравил победителя.
Петер Мадьяр получил супербольшинство в парламенте — достаточно, чтобы изменить конституцию, разобрать орбановскую систему контроля над судами, СМИ и государственными компаниями, а значит – вернуть Венгрии замороженные европейские фонды. Один из первых визитов нового премьера будет в Брюссель. Приоритеты расставлены чётко.
Для Израиля этот результат тоже важен — и здесь стоит быть честным. Нетаниягу ставил на Орбана и проиграл. Но в долгосрочной перспективе это скорее хорошо: Венгрия, возвращающаяся в семью демократических стран, — более надёжный и достойный партнёр, чем Венгрия Орбана, дружившая одновременно с Израилем и Путиным, поддерживающим Иран.
Венгерское общество проявило мудрость и мобилизовалось, чтобы провести смену власти, которая правила страной 16 долгих лет. Эта мудрость вынудила Орбана сразу признать поражение, поздравить победителя и уйти в оппозицию. Большое достижение для страны, которую многие были склонны списать в примкнувшие к лагерю деспотий.
Леонид Невзлин, Telegram