Белорусы хотят свободы 3 Александр Класковский

13.04.2026, 15:02

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Фото: ЦТАК

Поэтому Лукашенко милее северокорейцы.

Даже на Пасху Александр Лукашенко не преминул упрекнуть белорусов, что не слишком усердно работают. В пример же были поставлены северокорейцы.

Посещая 12 апреля церковь на Шкловщине, автократ высказался об обеспечении сельчан жильем: «Надо строить жилье для них, арендное жилье, чтобы они рожали людей. Чтобы свои люди работали, а не из Корейской Народно-Демократической Республики. Хотя там очень трудолюбивые люди. Я, когда побывал там, думаю: если бы мы так работали, мы бы проблем не имели».

Подданные Кима – вместо пакистанцев?

Это пластинка ставится не впервые. В прошлом году, когда поднялся шум по поводу планов властей пригласить 150 тысяч гастарбайтеров из Пакистана, Лукашенко отреагировал так: «Ну если у нас кто-то боится иностранцев, надо работать тогда за троих, хотя бы за двоих». И еще более грубо: «Не хотите чужих – работайте сами».

То есть, с точки зрения автократа, это белорусы виноваты в проблемах на рынке труда и вообще они бездельники.

Кстати, в прошлом месяце во время встречи с Ким Чен Ыном в Пхеньяне Лукашенко также хвалил тамошний народ: «Вашу страну ждет великое будущее с этим трудолюбивым, дисциплинированным народом».

Поскольку с пакистанцами номер не прошел, может белорусский автократ и действительно положил глаз на рабочую силу с КНДР?

А что, Ким же охотно подогнал Путину пушечное мясо. Если же в Беларусь на работу ехать, то несравненно больше шансов не только живым остаться, но даже и какую-то копейку заработать (хотя львиную долю скорее всего отберет северокорейское государство).

Труд рабский, но каков результат?

Но на каком основании Лукашенко делает вывод, что северокорейцы работают лучше? Так, в местной диктатуре бить баклуши не дадут: шестидневная рабочая неделя, сверхурочные, «волонтерство», различные виды принудительного труда.

Но даже при такой ужасной эксплуатации ВВП на душу населения там, по данным ООН, составил в 2023 году (более свежих цифр нет) лишь $640. Для сравнения: соответствующий прошлогодний показатель Беларуси, согласно оценке МВФ – $9435 (а если считать по паритету покупательной способности, то, в зависимости от методики, от $28 до $32 тысяч).

То есть хотя северокорейские власти выжимают из простонародья все соки, производительность там низкая. Что неудивительно при тотальном господстве государства в экономике и при отсталых технологиях.

Да и из того ВВП неизвестно сколько идет на то, чтобы «любимый вождь» (у которого явно проблемы с весом) мог регулярно есть черную икру, фуа-гра, швейцарские сыр и шоколад и запивать деликатесы шампанским по полторы тысячи долларов за бутылку. Жирует там только верхушка, а основная масса народа живет впроголодь.

Лукашенко пророчит КНДР великое будущее, но почему оно до сих пор не наступило при таком ударном, с его точки зрения, труде? И почему южные корейцы, тот самый этнос, имеют в десятки раз высший уровень жизни?

Ответ прост: там, на юге полуострова, рыночная экономика и демократия. Но Республику Корея белорусский диктатор в пример не ставит. Ведь в такой системе он себя не видит. В Южной Корее злоупотребивших властью президентов не только отстраняют от должности в результате импичмента, но и сажают затем на скамью подсудимых. Так, в феврале бывший президент Юн Сок Ёль был осужден за попытку мятежа на пожизненное заключение.

«Избалованным» белорусам мало миски риса – нужна свобода

Еще один интересный штрих: 12 апреля Лукашенко и Путин обсудили по телефону «сотрудничество в тройке Беларусь – Россия – КНДР». С большой вероятностью речь шла о военной сфере. Но вместе с тем Москва уже имеет и опыт использования северокорейских гастарбайтеров.

В прошлом году беженцы из их числа рассказали Би-би-си о рабских условиях в России: рабочий день – с шести утра до двух ночи, только два выходных в год, строителей круглые сутки держат на объектах, размещают в грязных контейнерах или недостроенных домах.

Может и режим Лукашенко надеется перенять этот передовой опыт? Ведь белорусы же, с точки зрения автократа, слишком избалованные. А подданным Кима дашь вечером по миске риса – и они будут на седьмом небе от счастья.

Свой же «народец», ишь ты какой, в 2020-м свободы захотел. На святое замахнулись – на его, Лукашенко, трон. Так он им такой ад устроил, что сотни тысяч должны были бежать из страны.

Причем эмигрировали отчасти хорошо образованные, предприимчивые, мозговитые. Если бы не безумие диктатуры, то не было бы такого исхода и, соответственно, таких острых проблем на рынке труда. Одних айтишников сколько выехало! Между тем одна такая светлая голова может дать стране больше прибыли, чем десять тысяч северокорейцев с лопатами.

Но «шибко умные» этому режиму не нужны. Поэтому и смотрит его вождь с завистью в сторону Северной Кореи, где из народа вьют веревки.

Александр Класковский, «Белсат»

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