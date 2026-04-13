Россия завалила Беларусь своей свининой 23 13.04.2026, 17:33

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Экспансия низкокачественных продуктов питания продолжается.

Беларусь удерживает первое место в мире по закупкам российской свинины и наращивает объемы ее импорта.

За первый квартал поставки российской свинины в Беларусь выросли на 13,6% к прошлому году и составили 34,1 тыс. тонн. Это более половины от всего экспорта, который за этот период был 70 тыс. тонн, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Россельхознадзора.

В Китай экспортировано 24,6 тыс. тонн свиноводческой продукции, это почти в два раза превышает поставки за аналогичный период прошлого года (около 12,9 тыс. тонн).

В целом экспорт мяса и мясопродуктов из России в этом периоде составил 200 тыс. тонн.

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