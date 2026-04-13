ВСУ показали, как был уничтожен крейсер «Москва» 11 13.04.2026, 17:44

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Видео опубликовано к годовщине потопления флагмана ЧФ РФ.

Вице-адмирал Алексей Неижпапа напомнил, что Украина — единственная страна в мире, которая потопила вражеский ракетный крейсер во время войны.

«Уничтожение флагманского крейсера ЧФ РФ «Москва» украинским флотом, которого «не существовало». Украина — единственная страна в мире, которая потопила вражеский ракетный крейсер во время войны. Горжусь нашими воинами», — заявил командующий в посте на Facebook.

13 апреля 2022 года Вооруженные Силы Украины двумя ракетами отечественного комплекса РК-360МЦ «Нептун» поразили флагман Черноморского флота РФ крейсер «Москва». Корабль получил серьезные повреждения, загорелся, а после попыток буксировки затонул 14 апреля, став самой дорогой военной потерей России в войне и крупнейшим затонувшим военным кораблем со времен Второй мировой войны.

Удар был нанесен вечером 13 апреля 2022 года вблизи острова Змеиный, когда крейсер находился в 90 км от украинского побережья.

Для атаки на крейсер были использованы украинские крылатые ракеты «Нептун», которые попали в корабль, вызвав детонацию боекомплекта. Интересно, что Россия пыталась скрыть атаку на корабль.

Сначала в России говорили, что на корабле произошел пожар из-за «детонации боезапаса», а впоследствии — что он затонул во время шторма при буксировке. Однако впоследствии российский суд официально признал поражение ракетами.

Российская сторона признала гибель только 20 членов экипажа и исчезновение 8 человек, хотя, по некоторым данным, реальные потери были значительно выше.

Крейсер «Москва» участвовал в захвате острова Змеиный, именно тогда появилась крылатая фраза о «русском военном корабле», обеспечивал ПВО для российского флота, наносил ракетные удары и блокировал украинские порты. Его уничтожение подорвало самоуверенность РФ на море и заставило вражеские корабли отойти дальше от берегов Украины.

Уничтожение «Москвы» стало мощным символическим и стратегическим успехом, продемонстрировав эффективность украинского оружия и ограниченность российского флота.

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