Новый лидер Венгрии согласился разблокировать кредит ЕС Украине на 90 млрд евро 11 13.04.2026, 18:25

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Именно этого от него ждали в Брюсселе и Киеве.

Петер Мадьяр, партия которого получила конституционное большинство (две трети мест) в венгерском парламенте по итогам воскресных выборов, не будет препятствовать получению Украиной кредита от Евросоюза. Об этом он заявил в понедельник на пресс-конференции.

Именно этого от него ждали в Брюсселе, говорили утром Financial Times два дипломата из стран ЕС. Снятие вето с кредита Украине и нового пакета санкций против России должны стать первым шагом в процессе, способном разблокировать до 35 млрд евро, которые ЕС отказывался выдавать Венгрии из-за различных споров, прежде всего связанных с подрывом демократических норм режимом Виктора Орбана.

Орбан одобрил кредит в декабре вместе с остальными членами ЕС, но неожиданно отозвал свое согласие в феврале, когда остановилась прокачка через Украину российской нефти по трубопроводу «Дружба». Он был поврежден российскими обстрелами, но Орбан обвинил Украину в блокировании поставок по политическим причинам. По плану, Киев должен был начать получать деньги с апреля.

По оценке правительства Украины, на этот год ему нужно $52 млрд зарубежного финансирования, в основном дефицит предполагалось покрыть из кредита ЕС. Денег на финансирование бюджета и обороны у Украины осталось только до июня, сообщал Bloomberg.

Брюссель хочет действовать оперативно, чтобы побыстрее перечислить деньги Киеву, отмечает агентство. Кипр, который сейчас председательствует в ЕС, поднимет этот вопрос на встрече послов стран блока в ближайшее время, сообщил ему кипрский чиновник.

Мадьяр отметил, что Будапешт оставит за собой правок не участвовать в кредите Украине. Это позицию он высказывал и в ходе предвыборной кампании, заявляя, что его правительство не будет предоставлять ей военную помощь.

Новое правительство должно приступить к исполнению своих обязанностей в течение месяца.

Уход вечного смутьяна Орбана, постоянно пользовавшегося правом вето и считавшегося троянским конем Владимира Путина, позволяет Евросоюзу рассчитывать на более активную поддержку Киева со стороны Венгрии – хотя бы путем не вставления палок в колеса, отмечает колумнист Bloomberg по Европе Лионель Лоран.

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