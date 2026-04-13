Трамп рассказал о звонке «нужных людей» из Ирана

Трамп рассказал о звонке «нужных людей» из Ирана20
- 13.04.2026, 20:59
- 4,968
В Тегеране, по его словам, выразили готовность сотрудничать и заключить сделку.
В Белый дом утром в пятницу, 13 апреля, позвонили «нужные люди» из Ирана и заявили о желании заключить сделку, заявил президент Дональд Трамп, его слова передает CNN.
«Сегодня утром нам позвонили нужные люди, соответствующие люди, и они хотят работать, они хотели бы работать», — сказал Трамп.
По его словам, камнем преткновения в переговорах с Тегераном «является ядерная проблема». «Мы договорились о многом, но они не согласились на это, но я думаю, что они согласятся. Я почти уверен в этом», — сказал Трамп.
Кроме того, американский лидер рассказал, что другие страны — он не уточнил, какие именно — предлагают помощь в блокаде США в Ормузском проливе. При этом он подчеркнул, что Вашингтон не нуждается в помощи других государств. «Мы дадим об этом знать, вероятно, завтра», — добавил он.
В попытке США и Ирана достичь соглашения наблюдается прогресс, также сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети X со ссылкой на неназванного высокопоставленного американского источника. «Контакты между США и Ираном продолжаются и сейчас, и есть прогресс в попытках достичь соглашения», — рассказал его собеседник.