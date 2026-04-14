Лукашенко — чиновникам: Не знаю, к чему вас готовить 19 14.04.2026, 13:33

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Диктатор боится будущего.

Во время совещания по развитию юго-восточного региона Могилевская область Лукашенко заявил о необходимости «мобилизации» чиновников на фоне неопределённой обстановки, одновременно признав, что у режима нет чёткого понимания, к чему готовиться.

По его словам, ситуация остаётся «непонятной», а дальнейшее развитие событий зависит от внешних факторов, которые сложно прогнозировать.

«Нам надо мобилизовываться сейчас, чтобы пережить это сложное время. Притом непонятное время. Я не знаю, к чему вас готовить. Вот работаем, чтобы жить. Один лозунг: «Работаем, чтобы жить». Не просто выжить, а чтобы жить. А что дальше? А дальше никто не знает, что произойдет, что там выкинут сильные мира сего», — цитирует диктатора его пресс-служба.

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