Лукашенко обвинил белорусов в «иждивенчестве»32
- 14.04.2026, 14:26
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Диктатор заявил, что «власть разбаловала людей».
На совещании по социально-экономическому развитию юго-востока Могилевская область Александр Лукашенко заявил, что приоритетом должна стать экономика, а не создание социальных условий, намекая на «иждивенчество белорусов».
По его словам, прежний подход, при котором сначала делался акцент на улучшении условий жизни граждан, себя не оправдал:
— Всегда идеологически было так: создание условий для граждан, а потом — экономика. Ребята, так не будет. Это мы уже так избаловали своих людей. Будет экономика — будут и граждане жить нормально. Поэтому впереди экономика, производства. А у нас иждивенчество очень сильно развито, — заявил Александр Лукашенко.
Почему за более чем три десятилетия его правления экономические проблемы остаются актуальными, он не уточнил, ограничившись призывами к «мобилизации» в условиях сложной ситуации.