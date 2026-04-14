На встрече с Лукашенко сотрудник БНБК начал есть корм для рыбы 51 14.04.2026, 15:54

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Видеофакт.

Сотрудник Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК) начал есть корм для рыбы на встрече с Лукашенко. Инцидент произошел во время визита Лукашенко в рыбхоз «Палуж» в Краснопольском районе Могилевской области.

Таким образом он хотел подтвердить качество продукции.

Сотрудник Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК) начал есть корм для рыбы на встрече с Лукашенко



Таким образом он хотел подтвердить качество продукции. pic.twitter.com/rIELT1A82M — Сharter97.org (@charter_97) April 14, 2026

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