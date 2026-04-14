закрыть
20 июля 2026, понедельник, 16:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На встрече с Лукашенко сотрудник БНБК начал есть корм для рыбы

51
  • 14.04.2026, 15:54
  • 30,962
На встрече с Лукашенко сотрудник БНБК начал есть корм для рыбы

Видеофакт.

Сотрудник Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК) начал есть корм для рыбы на встрече с Лукашенко. Инцидент произошел во время визита Лукашенко в рыбхоз «Палуж» в Краснопольском районе Могилевской области.

Таким образом он хотел подтвердить качество продукции.

Написать комментарий 51

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Где два казака, там три атамана
Где два казака, там три атамана Николай Статкевич
У последней черты
У последней черты Ирина Халип
Есть хорошие новости из-за океана
Есть хорошие новости из-за океана Юрий Федоренко
Конец газовой сверхдержавы
Конец газовой сверхдержавы Игорь Волобуев