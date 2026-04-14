Z-военкоры в панике 2 Кирилл Мартынов

14.04.2026, 17:23

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Кирилл Мартынов

«Терминаторы» выходят на позиции.

Позиции российской армии впервые были взяты без участия людей — при помощи наземных дронов при поддержке БПЛА; российские военные сдались. Это можно рассматривать как изолированное явление и даже как элемент военной пропаганды, но вот оглашенный депутат Госдумы Свинцов накануне как раз рассказывал российской пропаганде, что на фронт уже доставлены «Терминаторы», которые выходят на позиции.

Z-военкоры в панике: один из них заявил, что даже новая мобилизация не поможет продолжать наступление, потому что через стену из дронов не пройти. Раненые, пытавшиеся идти на штурм, гниют заживо на позициях, их не могут эвакуировать из-за тех же дронов. Упоминается «доклад Белоусова», в котором якобы сказано, что ВСУ совершила качественный скачок в развитии БПЛА, которые управляются при помощи ИИ и могут наносить удары дальше и точнее, чем когда-либо прежде. «Сухопутный коридор» в Крым — оккупированный юго-восток Украины, по которому в прежние сезоны предлагалось путешествовать в отпуск в Крым, превращается в килл-зону. РФ потеряла большую часть своей бронетехники и распродает пустующие территории, на которых консервировались танки: их никогда не произведут в том количестве, которое было накоплено со времен СССР.

Широко разошлась информация о взводе ВСУ, участвующем в учениях НАТО, по результатам которых командование альянса заявило, что we’ve fucked up — тактика мотострелкового боя не имеет никакого смысла после военной революции 2024 года, если условным противником являются люди, пережившие эту революцию.

Мой бывший приятель Алексей Чадаев, который теперь делает дроны для российской армии, проигрывает в гонке вооружений: в конечном счете, хорошо у нас на родине получается только портить людям жизнь и мучить их. Думаю, что отчасти наметившееся отставание РФ в военных технологиях связано с тем, что там есть могучий и богатый, расконсервированный и чувствующий молодецкую удаль ВПК, как недавно была гордость Черного моря — крейсер «Москва». А вот если напасть на страну и разрушить ее промышленность, то тут выходят в поле «украинские домохозяйки», которые, по словам главы Rheinmetall, собирают дроны отверткой на кухне. И уже ничего не поможет.

Это кампания 1917 года в Первой мировой: бессмысленная воняющая бойня, которая продолжается только потому, что тот, кто ее начал, слишком труслив, чтобы признать тупик.

Кирилл Мартынов, Telegram

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