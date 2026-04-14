Лукашенко сделал хамское заявление в адрес жителей стран Балтии

Лукашенко сделал хамское заявление в адрес жителей стран Балтии37
- 14.04.2026, 20:42
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Диктатор использовал бранное слово.
Александр Лукашенко использовал бранное слово во время совещания по вопросам комплексного социально-экономического развития юго-восточного региона Могилевской области.
«Я просто вам объяснил, какие деньги страна могла получить и политическая какая выгода. Нос утерли этим лабусам (пренебрежительное прозвище жителей стран Балтии - прим.) и прочим», - сказал Лукашенко, добавив в конце ругательное слово в адрес указанных людей.
Ранее Лукашенко призвал мобилизоваться, чтобы пережить сложные времена.