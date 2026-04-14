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Лукашенко сделал хамское заявление в адрес жителей стран Балтии

37
  • 14.04.2026, 20:42
  • 35,930
Лукашенко сделал хамское заявление в адрес жителей стран Балтии

Диктатор использовал бранное слово.

Александр Лукашенко использовал бранное слово во время совещания по вопросам комплексного социально-экономического развития юго-восточного региона Могилевской области.

«Я просто вам объяснил, какие деньги страна могла получить и политическая какая выгода. Нос утерли этим лабусам (пренебрежительное прозвище жителей стран Балтии - прим.) и прочим», - сказал Лукашенко, добавив в конце ругательное слово в адрес указанных людей.

Ранее Лукашенко призвал мобилизоваться, чтобы пережить сложные времена.

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