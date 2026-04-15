Трамп сделал первое заявление о поражении Орбана на выборах в Венгрии 18 15.04.2026, 11:09

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Президент США положительно оценил победителя выборов Петера Мадьяра.

Президент США Дональд Трамп впервые публично высказался о результатах выборов в Венгрии, заявив, что не обеспокоен поражением премьер-министра Виктора Орбана, которого он поддерживал.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на комментарий Трампа журналисту ABC News Джонатану Карлу.

Американский президент положительно оценил победителя выборов - лидера партии «Тиса» Петера Мадьяра, который одержал победу на парламентских выборах 12 апреля.

«Думаю, новый премьер-министр хорошо справится со своими обязанностями - он хороший человек», - сказал Трамп.

Он отметил, что Мадьяр ранее входил в партию Орбана «Фидес» и имеет подобные позиции, в частности по миграционной политике.

«Я думаю, он будет хорошим премьером», - добавил президент США.

Также Трамп заявил, что не знает, повлияло бы его личное участие в предвыборной кампании на результат, учитывая то, что вместо него в Будапешт ездил вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Он (Орбан - ред.) значительно отставал. Я не был так сильно вовлечен в это дело. Хотя Виктор - хороший человек», - сказал Трамп.

Стоит добавить, что это фактически стала первая реакция американского лидера на поражение Орбана на парламентских выборах в Венгрии.

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