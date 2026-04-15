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«Нигде вы не нужны со своими самоварами»

46
  • 15.04.2026, 22:07
  • 28,466
«Нигде вы не нужны со своими самоварами»

Белорусы объяснили, почему не любят русских.

Пользователь Threads под ником theuladzislau опубликовал типичную историю о россиянке, которая решила переехать в Беларусь. «В комментариях начался сущий ад», — написал он, выложив видео и скриншоты.

Белорусы под его постом объяснили, за что не любят русских и почему им лучше к нам не ехать. Сайт Charter97.org приводит самые популярные комментарии:

— Я тоже не понимаю, почему они прут сюда из своей великой и встающей с колен.

— Что вам удивляет? Что белорусы не любят россиян? Ну пора бы это понять, что вас никто не любит.

— Мне вот тоже непонятно, какого они все прут в Беларусь. Проходной двор устроили, понимаешь. Пусть сидят в своей великой.

— Мы знаем историю, и когда русских становится много в другом государстве, то их начинают «спасать». А нам не очень хочется спать в подвалах.

— Будут потом как в Армении или Грузии бомжевать по сквотах, питаться просрочкой и собирать бутылки. Россияне, почему вы тем же самым не можете спокойно заниматься у себя в стране? Зачем вам куда постоянно ехать, где вас никто не ждет и никто не приглашал? Зачем?

— Вот так вас ненавидят, и ведь все по делу.

— Интересно, какое горе тебя заставило приехать, скажу аккуратно, в Беларусь? Неужели не нашла места в своей России? Не пройдет и года, как будешь лететь обратно, пятки будут сверкать. Другая страна, другие люди, другая культура. Посмотришь, сколько придется платить за квартиру, за медобслуживание. Налоги — это вообще отдельная статья. Да и относятся к вам с опаской. Глядя, как вы себя ведёте, нет желания видеть вас на нашей земле. Живите у себя дома. У вас такая большая страна.

— Потому что они нигде не нужны со своими самоварами.

— Сколько там до «Минск за 3 дня» осталось?

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