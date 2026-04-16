Три итальянских авто, которые перехитрили правила и конкурентов 16.04.2026, 14:19

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Фото: 1980 Autobianchi A112 Abarth / Getty

Появился новый класс автомобилей.

Италия с ее узкими улицами, дорогим топливом и высокими налогами на автомобили стала идеальной почвой для появления сверхкомпактных городских машин. Местные инженеры не просто подстраивались под ограничения — они превращали их в инструмент инноваций, создавая авто, которые задали стандарты целого класса, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Фото: Getty Images

Fiat 500 — символ городского минимализма

Fiat 500, представленный в 1957 году, стал ответом на налоговую систему Италии, где большие двигатели облагались высокими сборами. Поэтому компания Fiat сознательно ограничила объем двигателя и использовала легкие материалы.

Заднемоторная компоновка с двухцилиндровым двигателем позволила освободить пространство в салоне и упростить обслуживание. В итоге Fiat 500 стал одним из первых массовых городских автомобилей, доказав, что компактность может быть не компромиссом, а образом жизни.

Фото: Getty Images

Innocenti Mini — британская модель с итальянским характером

С 1960-х годов итальянская компания Innocenti выпускала локализованные версии Mini, фактически обходя импортные пошлины. Машины производились в Милане с использованием местных комплектующих, что позволяло им считаться «итальянским продуктом».

Помимо экономической выгоды, автомобили получили более яркий и модный дизайн, что сделало их популярными среди городских жителей и укрепило идею локализации иностранных разработок.

Фото: Getty Images

Autobianchi A112 — предвестник премиальных малолитражек

Autobianchi A112 (1969–1986) стал примером того, как ограничения по размеру и выбросам породили новый класс автомобилей. Компактный снаружи, он предлагал более удобный и «взрослый» интерьер, чем многие конкуренты.

Модель сочетала экономичность, комфорт и улучшенную эргономику, фактически предвосхитив современный сегмент премиальных городских автомобилей.

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