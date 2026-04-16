В Браславе отменили еще один фестиваль 3 16.04.2026, 14:33

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У него 60-летняя история.

Стало известно об отмене ещё одного международного фестиваля в Беларуси в этом году. Браславский райисполком отменил своё решение «Об организации и проведении международного праздника традиционной культуры «Браславские Зарницы». Фестиваль был запланирован на 22–24 мая.

Решение было утверждено ещё 11 марта, однако на Национальном правовом портале оно появилось только 16 апреля, как обратило внимание «Радыё Свабода». При этом на сайте Браславского райисполкома до сих пор размещено объявление с приглашением участников из других стран. Заявки на участие принимались до 1 марта.

Фестиваль «Браславские Зарницы» проводится с 1967 года, а международный статус он получил в 2009 году. Традиционно в нём участвовали танцоры, музыканты и исполнители из Беларуси, России, Украины, Литвы, Латвии, Польши и Эстонии. С 2012 года в рамках мероприятия проходил праздник средневековой культуры «Меч Брячислава». В этом году планировалось открыть программу фестиваля тысячным сводным хором.

Ранее сообщалось об отмене других культурных мероприятий в различных регионах Беларуси.

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