Дебютировал самый дешевый электромобиль Nissan 4 17.04.2026, 15:52

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Цена $15 500 и богатая комплектация.

Электромобиль Nissan Sakura прошел модернизацию и его уже начали продавать на японском рынке по цене от 2 448 600 до 2 998 600 иен ($15 500 — 18 800). Подробности новинки раскрыли на сайте Nissan.

Nissan Sakura является миниатюрным кей-каром — субкомпактным городским авто длиной всего 3,4 м. У него небольшой высокий капот и короткие свесы кузова.

Новый Nissan Sakura узнается по передней части в духе старшего брата Leaf, а также измененными бамперами. Кроме того, для авто предлагают двухцветную окраску и декор золотистого цвета.

В салоне Nissan Sakura 2026 остались без изменений два экрана на передней панели и сенсорные кнопки, но установили дополнительные подстаканники и розетки. Хэтчбек рассчитан на четыре человека и имеет 107-литровый багажник.

Комплектация Nissan Sakura расширена — в базовой версии теперь есть бесключевой доступ, климат-контроль и камера заднего вида, а в топовом варианте установлены камеры кругового обзора и парковочный автопилот.

Дешевый электромобиль Nissan Sakura сохранил 64-сильный мотор и батарею емкостью 20 кВт∙ч. Он способен развить 130 км/ч и имеет запас хода 180 км. Быстрая зарядка на 80% занимает 40 минут, также есть режим повербанка.

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