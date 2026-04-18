«Хозяйка не отдает залог в 1120 рублей!» 7 18.04.2026, 9:52

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Минчанин столкнулся с интересной ситуацией.

Залог при заселении в арендную квартиру стал обычным делом. Собственники жилья хотят иметь гарантию того, что если мебель или техника испортится, то на их ремонт уже будет иметься «кубышка». Обычно залог возвращают без проблем. Но минчанин столкнулся с обратной ситуацией. Хозяйка нашла множество зацепок, чтобы оставить «лишние» 1120 рублей себе, пишет Onliner. Кто прав?

Молодой человек решил съехать с арендной квартиры, потому что срок договора благополучно подошел к концу. До заселения арендатор оставил собственнице гарант сохранности имущества — денежный залог. Теперь она не хочет его возвращать:

— В понедельник мы с хозяйкой подписали соглашение о расторжении договора, в тот день я был готов лично сдать ей квартиру. Но она сослалась на то, что у нее нет времени, и перенесла встречу на следующий день.

Квартира сдавалась далеко не после ремонта, ремонт делался 15+ лет назад. Там до меня жили сами хозяева и несколько квартирантов. При заселении я заснял самые серьезные недостатки на фото: то, что было сломано или отсутствовало. Отправил ей. А вот на мелочи, такие как царапины на столешнице или пятна на кухонном гарнитуре, не обратил внимания.

Попала она в квартиру только в субботу без меня. Я спросил, осмотрела ли она квартиру, а она предъявляет мне через мессенджер разные недостатки.

Самые основные претензии: испорченный до состояния «на мусорку» кухонный гарнитур, на столешнице — следы от ножа, пятно на одном фасаде и испорченный унитаз.

Унитаз действительно испорчен — эмаль сожжена какой-то злобной химией. На момент заселения был белым (а на ощупь я его не проверял), но потом быстро порыжел. Когда я заметил, что там нет эмали, прошло уже пару месяцев. Доказать, что не я резал что-то на столешнице, конечно, не получится. Ее состояния на моих фото и видео не видно.

И теперь мне не хотят возвращать залог, так как я за полтора года «убил квартиру», в которой до меня жили минимум 15 лет. Мы играем в интересную игру. Хозяйка сбрасывает мне претензии. И, если я в своих архивах нахожу, что так и было, она на это закрывает глаза. А если нет, то все — плати.

Молодой человек задается вопросом, как правильно поступить в данной ситуации. Имела ли хозяйка право принимать квартиру без арендатора? Какие недочеты относятся к порче имущества, а какие — к естественному износу?

Комментарий юриста

На все вопросы «пострадавшего» квартиранта ответила юристка Татьяна Ревинская.

— Согласно ч. 2 п. 1 ст. 54 Жилищного кодекса стороны сами решают, подписывать ли Акт приема-передачи жилого помещения. Однако именно детальный Акт с описью имущества и оценкой материалов — главная страховка.

В Акте рекомендуется описать помещение, имущество в нем и примерную стоимость материалов, что поможет в случае необходимости доказать, что состояние помещения ухудшилось за время проживания в нем квартиросъемщика, и рассчитать размер ущерба.

И лучше, конечно, описать все имущество в квартире, за порчу которого собственник хочет получить возмещение, поскольку получить такое возмещение можно в том случае, если это имущество указано в договоре, приложении к нему или ином документе, который подписали собственник и квартиросъемщик (ст. 14, п. 1 и 2 ст. 364 ГК).

Важное правило: если при въезде Акт составлялся, то и выезд должен фиксироваться сторонами совместно. Если Акт не составлялся и иное не определено условиями договора, то удержание залога представляется необоснованным.

Свои претензии по имуществу собственник вправе предъявить в судебном порядке, представив соответствующие доказательства. В свою очередь квартиросъемщик также может обратиться в суд с требованием о возврате залога.

Понятия «нормальный износ» законодательство не содержит.

По общему правилу, естественный износ — это те изменения состояния мебели и отделки, которые неизбежно происходят при их правильном и аккуратном использовании в течение времени. Проще говоря, это то, что «стареет» само по себе, даже если жилец очень чистоплотен.

Вот что обычно относят к естественному износу:

мебель: легкие потертости на подлокотниках дивана, небольшое проседание матраса или наполнителя кресла, расшатавшиеся со временем петли в шкафах (если ими пользовались аккуратно);

покрытия: потускнение цвета обивки дивана из-за солнечного света, небольшие царапинки на кухонной столешнице от посуды;

стены и пол: выцветание обоев под картинами, небольшие потертости на линолеуме или ламинате в местах частого прохода.

Что не является естественным износом (считается ущербом):

пятна от вина или кофе на обивке;

дыры, прожоги (от сигарет) или глубокие порезы на ткани;

сломанные ножки у стульев или вырванные с корнем дверцы шкафов;

следы от когтей животных или детские рисунки фломастером.

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