НАТО - 2 3 Андрей Пионтковский

18.04.2026, 11:59

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Андрей Пионтковский

Лозунг «Русские, домой!» лаконично и четко характеризует новую программу действий.

За последние сто лет Западной цивилизации (Свободному миру) неоднократно бросали экзистенциальный вызов под разными идеологическими одеждами одинаково ненавидевшие ее тирании.

Мы каждый раз побеждали, но обязательным условием этой Победы помимо нашего бесспорного интеллектуального и технологического превосходства каждый раз была вдохновляющая роль ярких лидеров, достойно отвечавших на вызовы наших врагов.

Черчилль в 1940-м, Черчилль и Трумэн в 1946-м, Рейган и Тэтчер в 1983-м.

В наши дни враги Свободы, объединившиеся в Ось Зла (Россия, Китай, Иран ) развязали против нас 4-ую мировую войну как попытку взять реванш за поражение СССР в 3-ей мировой (холодной) войне.

Их спровоцировала на эту дерзкую акцию зияющая уже не первое десятилетие пустота в Овальном кабинете Белого дома, формальном вместилище текущего Лидера Свободного Мира.

Шоковым эмоциональным прологом 4-ой мировой стала феерическая картина бегства США из Афганистана в августе 2021.

Трамп, не исполняющий обязанности лидера свободного мира, откровенно играет на стороне наших врагов. О его отношениях с рашистским диктатором как с доминантным самцом красноречивей десятков статей или аналитических справок говорит одна их известная совместная фотография

Прозвучавшие в последние дни ряд уничижительных заявлений Трампа по адресу НАТО означали фактически роспуск оборонительного союза. Да, масса военных и дипломатических чиновников высокого ранга продолжат комфортную жизнь в своих уютных штаб-квартирах в Брюсселе и Монсе. Но суть НАТО – это не штабы и даже не уставные документы. Силой НАТО, позволившей этой выдающейся организации выиграть третью мировую войну (холодную) у бывшего Советского Союза, было абсолютное доверие миллионов европейцев к гарантиям безопасности, данным им заокеанским партнером. И соответственно такое же доверие к этим гарантиям наших врагов.

Первоначальной реакцией этих самых врагов был телячий восторг, царивший на всех кремлевских пропагандистских каналах:

«Большой белый господин распустил НАТО, оставив Европу нам на съедение!»;

«Когда мы дойдем до польской границы, вся Европа на коленях будет умолять нас о пощаде».

Но очень быстро эти сладкомечтательные настроения начинают меняться. Да, альтернативно одаренный американский президент успешно похоронил НАТО 1.

Но на наших глазах возникает гибкая, творческая и сверх мотивированная структура НАТО 2 (мы сохраняем в аббревиатуре NORTH ATLANTIC как знак признательности Канаде, нашему вернейшему союзнику).

В НАТО 1 Украина два десятилетия находилась в унизительной роли кандидата в кандидаты, несмотря на то, что она уже пятый год подряд единственная в мире героически выполняет ту самую миссию, ради которой НАТО и была создана – защита Европы от рашистской орды.

В НАТО 2 статус Украины приведен в соответствие с её исторической миссией. Украина не просто полноправный член НАТО 2, она краеугольный камень этой организации, ВСУ – та самая европейская армия, о создании которой десятилетиями мечтали европейские страны NATO.

Вторым ключевым элементом НАТО 2 стал бурно растущий в европейских и не только европейских странах комплекс совместных с Украиной предприятий, производящих оружие для Украины (дроны, ракеты) с учетом её уникального боевого опыта и, зачастую, на базе украинских творческих разработок.

НАТО 2 – организация без устава, громких деклараций и даже без формального членства, действует все более эффективно благодаря достигнутому, наконец, европейцами пониманию масштаба брошенного им силами Зла вызова и уникальной роли Украины в устранении этой угрозы.

Благополучные европейские Афины знают сегодня, что если 300 украинских спартанцев не устоят, то тогда уже в их дома хлынет опьяненное своими безнаказанными преступлениями рашистское уголовное быдло.

Предательство Трампа сработало на благое дело: критическая масса европейских политиков взяли на себя полную ответственность за судьбу своего континента, что сегодня означает – за судьбу украинского сопротивления. В растущем объеме Украине (т.е сражающейся армии НАТО 2) предоставляется любая поддержка кроме отправки регулярных войск: финансирование, современное вооружение, советники, инструкторы. добровольцы, включая пилотов шведских и французских самолетов…

Да, в Москве уже сменили пластинку. Я пишу эти строки утром 16 апреля под рвущийся со всех новостных каналов вой угроз высших должных лиц РФ уничтожать европейские города, в которых расположены совместные с Украиной оборонные предприятия. Даются списки и локации десятков таких заводов, разбросанных по всей Европе. Ну что ж, если в последний момент условные затулины не остановят валдайского безумца, то НАТО 2 введет в действие регулярные войска и прежде всего свою авиацию, которая сможет установить над всей Украиной NO FLY ZONE.

Эмоциональным прологом к Явлению миру блока НАТО 2 для меня лично стал снова громко прозвучавший на улицах Будапешта 70 лет спустя лозунг венгерских повстанцев «Ruszkik haza!». Во-первых, драматическое сопереживание с Венгерским восстанием сформировало тогда у меня, шестнадцатилетнего подростка политические убеждения на всю оставшуюся такую длинную жизнь.

А, во-вторых, лозунг «Русские, домой!» лаконично и четко характеризует как программу действий, так и смысл самого существования украино-центричной версии «НАТО 2».

Андрей Пионтковский, kasparovru.com

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