Тришкин халат Валерий Панюшкин

18.04.2026, 16:41

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Здравоохранение в России лишилось основных источников дохода.

Зарплату врачей опять пересматривают. На сей раз правительство, договорившись якобы с медицинскими профсоюзами, предлагает сделать так, чтобы оклад составлял половину зарплаты врача, а вторую половину составляли бы разнообразные другие выплаты.

Это переливание из пустого в порожнее: оклад повысят — выплаты сократят, выплаты повысят — оклад урежут. На самом деле, как получал доктор в провинции сто тысяч рублей, так и получает, как брал с пациентов взятки, так и берет, как подворовывал на закупках медицинского оборудования, так и подворовывает. Не из оклада и дополнительных выплат складывается его зарплата, а из унижений и попыток выкрутиться.

С начала большой войны количество уголовных дел против врачей росло на 25% ежегодно. В 2022-м году — 1860 арестов среди медиков, в 2023-м году — 2332 уголовных дела. Вот только сейчас число уголовных дел относительно врачей стабилизировалось, видимо всех пересажали, кого можно, а кого нельзя — напугали.

И политических дел среди них немного. Посадили, конечно, доктора Егора Вощинина за антивоенные комментарии в социальных сетях, признали, конечно, иноагентом медицинский профсоюз «Альянс врачей».

Но по большей части дела — коррупционные: в Новосибирске посадили директора Центра им. Мешалкина, в Воронеже замглавврача местной больницы, в Вышнем Волочке группу никому не известных медиков, в Москве знаменитого профессора… Всех по обвинению в воровстве, но если приглядеться, то за попытки выжить как-то в условиях схлопывающегося здравоохранения.

До большой войны было как — благосостояние врачей обеспечивала фарма. Каждый мало-мальски приличный доктор так или иначе получал подачки от фармкомпаний, а неприличные врачи могли мечтать, что однажды получат подачки и они. Известные врачи в крупных городах, профессора и опинионмейкеры получали много — за доклады и консультации, за выступления перед коллегами, за работу с тем или иным медицинским оборудованием… А поскольку получали они вознаграждания от всех фармкомпаний сразу, то вот и получалось, что продвигали не какую-то компанию в отдельности, а всю медицину сразу.

Врачи менее знатные путешествовали за счет фармкомпаний по международным симпозиумам. Серьезные врачи привозили из этих поездок самые современные медицинские знания, что очень способствовало их профессиональному росту и благосостоянию. Несерьезные врачи привозили подарки семье. Профессиональному росту это не способствовало, но все же жить становилось как-то веселее.

Симпозиумы, конференции, мастер-классы, профессиональные школы, курсы повышения квалификации, благотворительные или коммерческие, докатывались и до провинции. Тут труба, конечно, была пониже и дым пожиже, но даже и в провинции не возникало той атмосферы беспросветности, какая возникла теперь.

А она возникла.

Международные фармкомпании после начала большой войны из России ушли, и вместе с ними ушла та существенная надбавка к бюджету российского здравоохранения, которая превращала медицину из депрессивной отрасли экономики в более или менее процветающую.

Теперь все! Кончилось процветание! Каждую неделю теперь мы видим депрессивные новости — то в федеральном медицинском центре заменят брендовые препараты на дженерики, то в областной больнице посадят доктора за то, что давал фальшивые справки мигрантам или дезертирам, то в Вологодской области сократят медицинский бюджет, то в Нижегородской…

Единственным социальным лифтом для врачей в современной России остается Донбасс. Поехал туда, и глядишь уже — завотделением. Регулярно поездил — вот уж и замглавврача. Этот социальный лифт, правда, имеет нежелательные (как говорят врачи) побочные эффекты — тем медицинским начальникам, чья карьера взросла на поездках в зону военных действий, очень неохотно подчиняются более грамотные коллеги, тратившие время не на патриотические демарши, а на чтение специальной медицинской литературы.

В правительстве же не дураки сидят. Видят, что здравоохранение деградирует, разъезжается по швам, истончается, как кусок масла на теплом хлебе. Вот и выдумывают то такую меру, то этакую, чтобы натянуть на отечественное здравоохранение год от года худеющий бюджет. То оклад увеличат, а выплаты срежут. То увеличат выплаты, а срежут оклад. Как тришкин кафтан.

Как тришкин халат в данном случае.

Хотя полишинелевский секрет процветания российской медицины всем известен — надо прекратить войну, надо открыть страну миру, тогда деньги и знания в медицину потекут сами собой, как раньше.

Жаль, что «как раньше» уже не будет на нашем веку.

Валерий Панюшкин, The Moscow Times

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