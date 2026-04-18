Белорусы в Польше могут помочь нам 1,5% своих налогов
- 18.04.2026, 21:13
Помог сам — расскажи другим.
Дорогие друзья! Если вы работаете в Польше и считаете, что мы делаем важную работу, у вас есть простая возможность поддержать «Хартию’97».
Самое главное — вы не потратите ни гроша своих денег.
Вы можете отправить часть уплаченного вами подоходного налога на работу нашего сайта, поддержав редакцию.
Если вы работаете в Польше, вам ежегодно нужно отправлять налоговые декларации PIT — с 15 февраля по 30 апреля.
Далее мы публикуем краткую инструкцию, как помочь «Хартии’97». Подробный алгоритм поддержки мы публиковали ранее.
Помог сам — расскажи другим
Сегодня в Польше работают десятки тысяч белорусов. После 2020 года практически у каждого живущего в Беларуси есть родственники, друзья, знакомые, которые переехали в эту страну. Вы можете рассказать им о возможности поддержать наш сайт.
Если вы уже помогли нам — покажите эту инструкцию вашим друзьям, коллегам на работе.
Подключите к этой акции знакомых поляков и украинцев.