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ВСУ отбили прорыв российских оккупантов в районе Часового Яра

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  • 18.04.2026, 21:55
  • 5,030
ВСУ отбили прорыв российских оккупантов в районе Часового Яра

Видеофакт.

В Часовом Яру, в полосе ответственности 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила 16 апреля российские оккупанты попытались пойти на прорыв, применив пять боевых бронированных машин, танк, 10 мотоциклов и квадроциклы.

Об этом 18 апреля сообщили в Сухопутных войсках.

«Разведка, дроны, артиллерия, пехота — сработали слаженно. Прорыв сорван. Противник успеха не имел», — отмечается в сообщении.

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