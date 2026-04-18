ВСУ отбили прорыв российских оккупантов в районе Часового Яра 1 18.04.2026, 21:55

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Видеофакт.

В Часовом Яру, в полосе ответственности 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила 16 апреля российские оккупанты попытались пойти на прорыв, применив пять боевых бронированных машин, танк, 10 мотоциклов и квадроциклы.

Об этом 18 апреля сообщили в Сухопутных войсках.

«Разведка, дроны, артиллерия, пехота — сработали слаженно. Прорыв сорван. Противник успеха не имел», — отмечается в сообщении.

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