ВСУ отбили прорыв российских оккупантов в районе Часового Яра

ВСУ отбили прорыв российских оккупантов в районе Часового Яра1
- 18.04.2026, 21:55
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Видеофакт.
В Часовом Яру, в полосе ответственности 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила 16 апреля российские оккупанты попытались пойти на прорыв, применив пять боевых бронированных машин, танк, 10 мотоциклов и квадроциклы.
Об этом 18 апреля сообщили в Сухопутных войсках.
«Разведка, дроны, артиллерия, пехота — сработали слаженно. Прорыв сорван. Противник успеха не имел», — отмечается в сообщении.