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Axios: Война с Ираном в критической точке

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  • 18.04.2026, 22:14
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Axios: Война с Ираном в критической точке

Трамп созвал оперативный штаб.

Президент США Дональд Трамп в субботу провел экстренное совещание в ситуационном центре Белого дома на фоне обострения вокруг Иран. Поводом стало заявление Тегерана о возобновлении перекрытия Ормузского пролива, сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, ситуация достигла критической стадии: срок соглашения о прекращении огня истекает через три дня, а новая дата переговоров между США и Ираном пока не согласована. В Вашингтоне не исключают, что при отсутствии прогресса боевые действия могут возобновиться уже в ближайшее время.

В совещании приняли участие ключевые представители администрации, включая вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио, министра обороны Пита Хегсета, министра финансов Скотта Бессента, а также других высокопоставленных чиновников, отвечающих за безопасность и внешнюю политику.

В Белом доме отказались официально комментировать информацию о встрече. Сам Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете, заявил, что Иран «немного пошалил» и пытался снова перекрыть пролив, подчеркнув, что Тегеран не сможет шантажировать Вашингтон.

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