Где у людей в Беларуси больше всего авто 8 19.04.2026, 22:06

Минск остался за поворотом.

К концу 2025 года в личном пользовании белорусов было почти 3 200 000 легковых автомобилей. Или же у каждого третьего, следует из данных Белстата.

Если быть точным, то на 1000 человек по стране приходятся 339 машин. Но есть большая разница в регионах.

Как оказалось, больше всего авто у жителей Гродненской области. А именно 415 на 1000 человек. Лидерство с солидным отрывом.

Затем идут Брестский регион (с показателем 382), Минская (374), Могилевская (348) и Витебская (336) области.

Как ни странно, но среди отстающих оказался Минск со значением ниже среднего – 321. А замыкает рейтинг Гомельская область, где на 1000 человек приходятся 317 авто.

Итого разница в автомобилизации между регионами ощутимая – почти 100 машин.

Но в абсолютных цифрах рейтинг совершенно преображается. Первое место занимает Минск с более чем 640 000 авто, затем идет Минская область с 543 700.

Потом – Брестский (493 100), Гомельский (417 500), Гродненский (405 000) регионы. Меньше 400 000 авто только в Витебской (356 000) и Могилевской (334 800) областях.

Из-за льгот на электрокары этот вид транспорта предпочитают все больше людей. За 2025 год их число на дорогах выросло с 20 700 до 44 700.

Подавляющее количество зарегистрировано в Минске и Минской области, в основном в Минском районе.

Соответствующая инфраструктура не отстает от спроса. На начало 2026-го количество зарядных станций за год выросло в 1,5 раза и составило 2026 штук.

