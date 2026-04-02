Возвращен знаменитый золотой шлем из Румынии

Возвращен знаменитый золотой шлем из Румынии3
- 2.04.2026, 15:58
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Артефакт возрастом 2,5 тысячи лет был похищен в прошлом году.
Ценный золотой шлем возрастом 2,5 тысячи лет из Румынии, похищенный в прошлом году в Нидерландах, был возвращен, сообщили голландские эксперты по искусству, пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).
«Это потрясающе. Это лучшие новости, которые мы могли получить», — заявил Артур Бранд, нидерландский следователь по делам о преступлениях в сфере искусства, которому удалось вернуть более 200 произведений искусства, в четверг, подтверждая обнаружение Шлема Коцофенешти.
Официальное заявление прокуратуры ожидается сегодня.
Артефакт был похищен в январе 2025 года, когда группа преступников с помощью фейерверков проникла в музей Дренте на севере Нидерландов и разбила витрины. Злоумышленники скрылись с золотым шлемом и тремя золотыми браслетами.
Кража вызвала широкий резонанс в Нидерландах и негодование в Румынии, где шлем считается национальным сокровищем. Голландское правительство выделило 5,7 миллиона евро на возможную компенсацию после похищения.