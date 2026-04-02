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Белорусы и шведы рассказали в Вильнюсе о свободе, солидарности и смелости

  • 2.04.2026, 16:32
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Белорусы и шведы рассказали в Вильнюсе о свободе, солидарности и смелости

Спектакль о проблемах, с которыми столкнулись наши соотечественники, показали на литовской сцене.

Театральная резиденция, созданная в рамках международной программы Creative Communities Acceleration Program (CCAP) в Вильнюсе, стала пространством для интенсивной совместной работы участников из Беларуси и Швеции. В течение недели они исследовали, как посредством театра, тела, голоса, личных историй и коллективного творчества можно говорить о сложных темах — от утраты и солидарности до свободы, ответственности и гражданской смелости.

«Проект уделил особое внимание осмыслению белорусской ситуации — контекста, в котором искусство становится не только формой самовыражения, но и способом сохранения достоинства, памяти и внутренней свободы, — рассказали сайту Charter97.org участники мероприятия. — В процессе творческой работы мы стремились найти общий язык для обсуждения проблем, стоящих перед обществом: кризиса доверия, отсутствия диалога и уязвимости демократических ценностей.

Финальный спектакль стал результатом этой коллективной работы. Живой, экспериментальный и эмоциональный, он не предлагал готовых ответов, а создавал пространство для сопереживания, размышления и вовлечения. Через личные истории спектакль затрагивал темы, очень актуальные для Беларуси, не упоминая их напрямую, что особенно отметили зрители после показа».

Мероприятие посетили более 60 зрителей.

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