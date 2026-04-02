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16‑летняя белоруска покоряет шахматные вершины в Польше

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  • 2.04.2026, 20:32
  • 3,812
16‑летняя белоруска покоряет шахматные вершины в Польше
Анастасия Обухова

Анастасия Обухова выиграла чемпионат Польши среди молодежи до 20 лет.

16‑летняя шахматистка Анастасия Обухова выиграла чемпионат Польши среди молодежи до 20 лет и стала самой юной участницей взрослого индивидуального чемпионата, который прошел в Варшаве. Историю белоруски рассказал Onet, заметило издание Most.

Анастасия родом из Гродно. По ее словам, решение уехать из Беларуси ее семья приняла из-за ухудшения ситуации в стране.

«Мы приехали в 2022 году, потому что ситуация становилась все сложнее и все менее предсказуемой. Родители хотели для нас лучшего будущего и понимали, что в Польше у меня будет больше возможностей — и в жизни, и в шахматах», — рассказывает она.

По рейтингу в Польше белоруска занимает 47‑е место, однако смогла попасть в десятку участниц чемпионата страны благодаря победе на первенстве среди шахматисток до 20 лет.

После переезда Анастасия приступила к учебе в Белостоке, в школе №45, при которой работает один из сильнейших шахматных клубов страны — MUKS Stoczek. Там она быстро адаптировалась и стала показывать высокие результаты.

«Когда она пришла к нам в восьмой класс, уже была сильнее большинства соперниц. Очень быстро влилась в команду и хорошо училась, — говорит президент клуба и Подляского шахматного союза Лешек Зега.

Еще в Беларуси Анастасия была призером юниорских чемпионатов по быстрым шахматам, однако из-за ограниченного количества турниров ее рейтинг оставался заниженным. Уже в Польше она начала стремительно расти — в первые месяцы прибавляла до 145 пунктов в месяц.

Сейчас она выступает за Польшу: получить документы удалось относительно быстро благодаря польским корням по линии матери.

«Я прошла трехмесячный курс языка еще до переезда и быстро адаптировалась. Родителям сложнее: у них меньше практики польского на работе», — говорит она.

Анастасия отмечает, что одним из главных отличий между странами для нее стали люди.

«Белосток очень похож на Гродно, но в Польше люди более дружелюбные. Я чувствую себя здесь комфортнее, — говорит девушка», — говорит девушка.

Сейчас она отказалась от обычного школьного обучения и учится по индивидуальной программе.

«Школа всегда казалась мне слишком медленной. Теперь я могу учиться самостоятельно и намного быстрее. Благодаря этому у меня больше времени на тренировки», — объясняет она.

На чемпионате Польши Обухова заняла последнее место, но сумела добиться ничьей с действующей чемпионкой Клаудией Кулон. Своей сильной стороной она считает умение просчитывать варианты.

«Я хотела выжать максимум из каждой партии, но играю здесь прежде всего ради опыта. Я благодарна за возможность участвовать, хотя, может быть, это произошло слишком рано: у меня пока нет уровня, чтобы показать себя в полной мере», — говорит молодая шахматистка.

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