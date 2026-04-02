О создании сериала про Гарри Поттера покажут спецвыпуск
- 2.04.2026, 21:42
- 1,308
Он выйдет очень скоро.
О создании сериала по «Гарри Поттеру» выйдет документальный спецвыпуск.
HBO Max опубликовал трейлер и постер.
Эпизод назвали «В поисках Гарри: Мастерство за кулисами магии» (Finding Harry: The Craft Behind the Magic Special).
Сообщается, что спецвыпуск появится на стриминге уже 5 апреля. Лента приурочена к 25-летию фильма «Гарри Поттер и философский камень».
В эпизоде фанаты поттерианы увидят людей, причастных к воплощению новой версии истории о знаменитом волшебнике. Покажут многих: от директоров по кастингу и художников по костюмам до специалистов по спецэффектам.
Одним из интересных моментов, входящих в документальный выпуск, будет кастинг на роли золотого трио: Гарри, Рона и Гермионы.
Создателями проекта стали Франческа Гардинер и Марк Майлод. Писательница и «мама» Гарри Дж.К.Роулинг также приняла активное участие в шоу. В титрах она будет фигурировать как исполнительный продюсер.
Идея сериала заключается в том, чтобы показать более детальную версию истории Роулинг. Каждый сезон сериала будет основан на одной из книг серии. Например, зрители смогут увидеть быт семьи Малфоев, что раскроет характер и детские травмы одного из антагонистов саги – Драко Малфоя.
Уже вышел трейлер первого сезона. Видео стало самым просматриваемым в истории HBO и HBO Max. За первые 48 часов после публикации трейлер о юном волшебнике набрал 277 млн просмотров на разных платформах.