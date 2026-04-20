«Я просто колю дрова»: история легенды Голливуда Дензеля Вашингтона 3 20.04.2026, 13:34

Дензел Вашингтон

Актер рассказал о славе, деньгах и кино без иллюзий.

Звезда Голливуда Дензел Вашингтон по праву считается одной из ключевых фигур современного кино, однако сам актер, судя по всему, никогда не был одержим кассовыми рекордами. Его карьера — это череда сильных драматических ролей и участие в фильмах, которые стали важной частью истории Голливуда, но не всегда приносили рекордные сборы, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Самым кассовым фильмом в карьере Вашингтона долгое время считался «Гангстер» режиссера Ридли Скотта. Позже его обошел «Гладиатор 2», где актер сыграл яркого антагониста, а мировые сборы превысили 462 миллиона долларов. В сумме фильмы с его участием заработали около 5,1 миллиарда долларов — внушительная цифра, но на фоне современных звезд блокбастеров без «миллиардных хитов» она выглядит скромнее.

Сам Вашингтон к этому относится спокойно. Он объяснял свой подход к профессии через простую метафору:

«Я просто колю дрова», — сказал он, описывая свою карьеру как последовательную и методичную работу без погони за гигантскими проектами.

Актер отмечает, что чувствует себя комфортнее в фильмах с бюджетом около 50 миллионов долларов — таких, которые могут окупиться без давления сверхожиданий. Он также признается, что никогда не стремился к ролям в супергеройских франшизах, предпочитая более приземленные и драматические истории.

Особенно показательным для его карьеры остаются 1990-е годы — время фильмов вроде «Малкольм Икс», «Досье Пеликан» и «Ураган», которые при умеренных бюджетах стабильно приносили прибыль.

