Разведка Швеции раскрыла, что Кремль скрывает об экономике РФ 4 20.04.2026, 17:04

Россия в том числе занижает инфляцию.

Шведская военная разведка заявляет, что Россия систематически манипулирует экономической статистикой, чтобы убедить Запад, будто ее экономика выдерживает войну с Украиной и санкции. Об этом Financial Times заявил глава Службы военной разведки и безопасности Швеции Томас Нильссон.

По его оценке, реальная инфляция в России ближе к 15%, чем к официальным 5,86%, которые показывает российский Центробанк.

Фактически Москва занижает и скрывает масштаб экономических проблем.

Нильссон также поддержал оценку немецкой разведки BND, согласно которой Россия может занижать размер бюджетного дефицита примерно на $30 млрд. По его словам, шведская разведка видит и другие тревожные сигналы, включая финансовые индикаторы, которые могут указывать на будущий банковский кризис.

Глава шведской разведки считает, что даже рост нефтяных доходов не решает системных проблем российской экономики. По его словам, модель, в которой рост держится на производстве вооружений для войны, не может быть устойчивой.

Нильссон заявил, что Россия фактически «живет в долг» и в перспективе движется либо к затяжному спаду, либо к резкому финансовому шоку.

Нильссон отдельно отметил, что Путин, возможно, сам не знает, насколько плоха реальная ситуация, поскольку получает искаженную информацию от своих чиновников. Но, по словам главы разведки, «бесконечно убегать от реальности» не получится.

При этом FT оговаривает, что такую жесткую оценку разделяют не все: часть международных прогнозов по-прежнему ближе к официальной линии российского ЦБ.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com