Nissan хочет снова создавать «крутые автомобили» 4 20.04.2026, 14:18

Фото: Nissan

Компания может возродить легендарные модели.

Nissan готовит заметное обновление своего имиджа и хочет снова делать «крутые автомобили», ориентированные на водителей. Об этом заявил глобальный руководитель стратегии продукта компании Ричард Кандлер, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

По его словам, Nissan «всерьёз рассматривает возвращение спортивной линейки» и не ограничивается только моделями GT-R и Z. Компания изучает возможность возвращения культовых моделей из прошлого, которые когда-то были популярны среди энтузиастов.

Одним из таких проектов может стать возрождение Nissan Silvia. Кандлер отметил, что сам начинал с этой модели и хотел бы увидеть её возвращение: «Мы хотим найти правильное решение для Silvia. Думаю, для неё всё ещё есть место на рынке».

Ранее руководство Nissan уже намекало на расширение спортивной линейки, включая новые проекты на базе будущего GT-R поколения R36, хотя официального подтверждения Silvia пока нет.

Если модель всё же вернётся, она будет конкурировать с Mazda MX-5 Miata и Toyota GR86 / Subaru BRZ, то есть с доступными спортивными автомобили для массового покупателя. Также обсуждается возвращение внедорожника Xterra.

