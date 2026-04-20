24 апреля 2026, пятница, 15:38
Эдди Мерфи официально признали легендой кино

  • 20.04.2026, 14:59
Эдди Мерфи официально признали легендой кино
Эдди Мерфи
Фото: AP

Актер признался, что чуть на расплакался на церемонии в Лос-Анджелесе.

Легендарный актер Эдди Мерфи был удостоен премии за достижения всей жизни Американского института киноискусства (AFI) на торжественной церемонии в Лос-Анджелесе, где его встречали овациями стоя, пишет Associated Press (перевод — сайт Charter97.org).

65-летний актер и комик вышел на сцену под продолжительные аплодисменты, проходя через зал мимо коллег и друзей, включая Спайка Ли, Мартина Лоуренса, Дэйва Шапелла, Криса Рока и других известных артистов.

«Я просто переполнен эмоциями, когда вижу свою семью, детей, жену и людей, с которыми работал всю жизнь», — сказал Мерфи. — «Это особенный момент. Я сейчас расплачусь».

Церемония стала ретроспективой почти 50-летней карьеры актера — от стендап-комедии и шоу «Saturday Night Live» до культовых фильмов «Полицейский из Беверли-Хиллз», «Чокнутый профессор» и озвучивания Осла из «Шрека».

Спайк Ли, вручавший награду, отметил, что Мерфи «сделал нацию счастливее» и оказал огромное влияние на культуру. Крис Рок добавил: «Без тебя нас бы не было».

Мартин Лоуренс в шутку вспомнил, что когда-то Мерфи отказал ему в фото, но теперь их семьи стали родственниками после брака детей.

Дэйв Шапелл назвал Мерфи своим кумиром детства, а Стиви Уандер подчеркнул, что его творчество «делает жизнь лучше через смех».

В рамках вечера также выступили Дженнифер Хадсон и Майк Майерс, а сам гала-вечер собрал более 2,5 млн долларов на образовательные программы AFI.

Мерфи завершил речь словами благодарности: «Спасибо за этот вечер, который я буду помнить всегда».

популярное за неделю

Мнение

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук