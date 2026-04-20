Эдди Мерфи официально признали легендой кино 20.04.2026, 14:59

Фото: AP

Актер признался, что чуть на расплакался на церемонии в Лос-Анджелесе.

Легендарный актер Эдди Мерфи был удостоен премии за достижения всей жизни Американского института киноискусства (AFI) на торжественной церемонии в Лос-Анджелесе, где его встречали овациями стоя, пишет Associated Press (перевод — сайт Charter97.org).

65-летний актер и комик вышел на сцену под продолжительные аплодисменты, проходя через зал мимо коллег и друзей, включая Спайка Ли, Мартина Лоуренса, Дэйва Шапелла, Криса Рока и других известных артистов.

«Я просто переполнен эмоциями, когда вижу свою семью, детей, жену и людей, с которыми работал всю жизнь», — сказал Мерфи. — «Это особенный момент. Я сейчас расплачусь».

Церемония стала ретроспективой почти 50-летней карьеры актера — от стендап-комедии и шоу «Saturday Night Live» до культовых фильмов «Полицейский из Беверли-Хиллз», «Чокнутый профессор» и озвучивания Осла из «Шрека».

Спайк Ли, вручавший награду, отметил, что Мерфи «сделал нацию счастливее» и оказал огромное влияние на культуру. Крис Рок добавил: «Без тебя нас бы не было».

Мартин Лоуренс в шутку вспомнил, что когда-то Мерфи отказал ему в фото, но теперь их семьи стали родственниками после брака детей.

Дэйв Шапелл назвал Мерфи своим кумиром детства, а Стиви Уандер подчеркнул, что его творчество «делает жизнь лучше через смех».

В рамках вечера также выступили Дженнифер Хадсон и Майк Майерс, а сам гала-вечер собрал более 2,5 млн долларов на образовательные программы AFI.

Мерфи завершил речь словами благодарности: «Спасибо за этот вечер, который я буду помнить всегда».

