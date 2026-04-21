Брэд Питт назвал Radiohead «Бойцовским клубом» мира музыки 21.04.2026, 13:48

1,418

Брэд Питт

Фото: Getty Images

Звезда Голливуда считает, что фильм и музыка группы — на одной волне.

Актер Брэд Питт поделился неожиданным сравнением, назвав британскую группу «Radiohead» «Бойцовским клубом мира музыки». По его словам, творчество коллектива и культовый фильм режиссера Дэвида Финчера объединяет стремление говорить о неудобной правде и выходить за рамки массовой культуры, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Фильм «Бойцовский клуб», вышедший в 1999 году, сначала был встречен неоднозначно. На премьере в Венеции часть зрителей освистала картину, а в прокате она не оправдала ожиданий. Однако со временем лента стала культовой, несмотря на споры вокруг ее интерпретации и критики в адрес зрителей, которые, по мнению режиссера, неправильно поняли сатиру на потребительское общество и токсичную маскулинность.

Питт отметил, что не все фильмы должны быть «развлечением для отвлечения от реальности». По его мнению, такие работы, как «Бойцовский клуб», затрагивают более глубокие темы и вызывают сильный отклик — подобно альбому «Radiohead» «OK Computer», который он в свое время активно слушал и даже предлагал участникам группы поучаствовать в создании саундтрека.

Музыкант Том Йорк отказался, однако группа «Radiohead» оказала весомое влияние на культуру, по мнению Питта.

Актер подчеркнул, что и фильм, и музыка группы работают на схожей волне — они не дают простых ответов, а заставляют задуматься и чувствовать дискомфорт.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com