закрыть
25 апреля 2026, суббота, 14:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Брэд Питт назвал Radiohead «Бойцовским клубом» мира музыки

  • 21.04.2026, 13:48
Брэд Питт
Фото: Getty Images

Звезда Голливуда считает, что фильм и музыка группы — на одной волне.

Актер Брэд Питт поделился неожиданным сравнением, назвав британскую группу «Radiohead» «Бойцовским клубом мира музыки». По его словам, творчество коллектива и культовый фильм режиссера Дэвида Финчера объединяет стремление говорить о неудобной правде и выходить за рамки массовой культуры, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Фильм «Бойцовский клуб», вышедший в 1999 году, сначала был встречен неоднозначно. На премьере в Венеции часть зрителей освистала картину, а в прокате она не оправдала ожиданий. Однако со временем лента стала культовой, несмотря на споры вокруг ее интерпретации и критики в адрес зрителей, которые, по мнению режиссера, неправильно поняли сатиру на потребительское общество и токсичную маскулинность.

Питт отметил, что не все фильмы должны быть «развлечением для отвлечения от реальности». По его мнению, такие работы, как «Бойцовский клуб», затрагивают более глубокие темы и вызывают сильный отклик — подобно альбому «Radiohead» «OK Computer», который он в свое время активно слушал и даже предлагал участникам группы поучаствовать в создании саундтрека.

Музыкант Том Йорк отказался, однако группа «Radiohead» оказала весомое влияние на культуру, по мнению Питта.

Актер подчеркнул, что и фильм, и музыка группы работают на схожей волне — они не дают простых ответов, а заставляют задуматься и чувствовать дискомфорт.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

