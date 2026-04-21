Марсоход NASA обнаружил на Марсе строительные блоки жизни 3 21.04.2026, 14:55

Как они там оказались?

Марсоход Curiosity, который изучает кратер Гейл на Марсе с 2012 года провел исследование образцов местных горных пород. Эти породы находятся там, где, как считают ученые, были условия для существования марсианской жизни. В итоге аппарат NASA сделал важное открытие, пишет «Фокус».

Фото: NASA

Марсоход NASA использовал прибор для анализа образцов местных горных пород, созданный для поиск углеродных соединений, связанных с жизнью. В итоге были обнаружены органические молекулы в богатом глиной песчанике исследуемого региона.

Среди обнаруженных химических веществ есть азотсодержащие и серосодержащие молекулы, похожие на строительные блоки, способствовавшие зарождению жизни на Земле. Но марсоход не может определить, происходят ли эти химические вещества от древней марсианской жизни или от не биологических процессов. Для этого нужно доставить эти образцы на Землю, но пока такая миссия NASA отложена на неопределенный срок.

Curiosity обнаружил более 20 органических молекул в глинистых песчаниках, возраст которых составляет примерно 3,5 миллиарда лет. Разнообразие наблюдаемых органических молекул свидетельствует о том, что некоторое химическое разнообразие сохранилось в древних марсианских отложениях, несмотря на миллиарды лет изменений поверхности.

Фото: NASA

Ученые говорят, что неизвестно, какой источник происхождения имеют эти органические молекулы. Он могли прибыть из космоса с помощью метеоритов и комет, или все же связаны с древней марсианской жизнью, если такая когда-либо существовала.

Результаты этого исследования согласуются с некоторыми наблюдениями органического вещества, полученными марсоходом Perseverance в кратере Езеро, где также, как считается были условия для появления и существования внеземной жизни.

Curiosity использовал свой прибор для идентификации циклических или ароматических органических соединений, которые образовались из более сложных макромолекулярных соединений углерода. Perseverance использовал другой прибор для обнаружения как циклических органических соединений, так и макромолекулярного углерода.

Теперь есть доказательства существования разнообразного и потенциально сложного органического вещества, сохранившегося в разных местах на Марсе, говорят ученые.

