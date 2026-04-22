Белоруска обратилась к водителям из России, которые «привыкли подрезать»46
- 22.04.2026, 20:29
Видеофакт.
Белоруска под ником bachinskayanika рассказала в TikTok об инциденте, который случился с ней на проспекте Дзержинского в Минске. По ее словам, водитель из России «подрезал» ее автомобиль, нарушив правила дорожного движения. В качестве подтверждения своих слов она выложила видео, заметил сайт Charter97.org.
«Я хотела обратиться к водителям из России, которые привыкли подрезать всех подряд, — говорит она. — Просто считаю, что все должны им уступать.
Простите, но вы не в России, вы в Беларуси. Пожалуйста, не делайте так, потому что еще секунда и произошла бы авария. Мало того, что человек меня подрезал, так он в ответ на мой сигнал просто затормозил, мол, меня проучивает.
Просто я спустилась моста, теперь мне надо подняться на мост, и просто появляется машина и считает, что она должна проехать первой».
