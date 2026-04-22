24 апреля 2026, пятница, 22:46
Белоруска обратилась к водителям из России, которые «привыкли подрезать»

  • 22.04.2026, 20:29
Белоруска обратилась к водителям из России, которые «привыкли подрезать»
иллюстративное фото

Видеофакт.

Белоруска под ником bachinskayanika рассказала в TikTok об инциденте, который случился с ней на проспекте Дзержинского в Минске. По ее словам, водитель из России «подрезал» ее автомобиль, нарушив правила дорожного движения. В качестве подтверждения своих слов она выложила видео, заметил сайт Charter97.org.

«Я хотела обратиться к водителям из России, которые привыкли подрезать всех подряд, — говорит она. — Просто считаю, что все должны им уступать.

Простите, но вы не в России, вы в Беларуси. Пожалуйста, не делайте так, потому что еще секунда и произошла бы авария. Мало того, что человек меня подрезал, так он в ответ на мой сигнал просто затормозил, мол, меня проучивает.

Просто я спустилась моста, теперь мне надо подняться на мост, и просто появляется машина и считает, что она должна проехать первой».

@bachinskayanika

популярное за неделю

Мнение

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук