Это самый необычный Bugatti на рынке

Фото: Bugatti

Компания представила эксклюзивный сверхлегкий гоночный велосипед.

Компания Bugatti совместно с производителем велосипедов Factor представила ограниченную серию дорожного велосипеда, сочетающего премиальные материалы, легкий вес и высокую производительность, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Модель получила название Bugatti Factor One и основана на платформе Factor One, которую производитель называет одним из самых быстрых велосипедов, соответствующих регламенту велогонок. В версии Bugatti ограничения частично отходят на второй план ради максимальной эффективности и дизайна.

Конструкция велосипеда включает карбоновую раму с уникальным плетением, перекликающимся с технологиями, применяемыми в автомобилях Bugatti. Передняя вилка расширена для снижения сопротивления воздуха и повышения устойчивости. Колеса из углеродного волокна в сумме весят менее 1,4 кг, а в конструкции также используются карбоновые шатуны и комбинированные тормозные диски из карбона и стали.

Седло отделано материалом алькантара, а оформление выполнено в фирменном французском синем цвете. Дополнительным элементом дизайна стал символ «танцующего слона», созданный Рембрандтом Бугатти.

Всего планируется выпустить 250 экземпляров. Стоимость Bugatti Factor One начинается примерно от 24 000 долларов США и может увеличиваться в зависимости от конфигурации. Для сравнения, стандартная версия Factor One стоит от 7 600 до 14 500 долларов.

Эксперты отмечают, что проект ориентирован на узкий круг покупателей, для которых важны эксклюзивность, инженерные решения и брендовый статус, а не только спортивные характеристики.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com