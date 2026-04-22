24 апреля 2026, пятница, 22:48
Это самый необычный Bugatti на рынке

  • 22.04.2026, 15:16
Фото: Bugatti

Компания представила эксклюзивный сверхлегкий гоночный велосипед.

Компания Bugatti совместно с производителем велосипедов Factor представила ограниченную серию дорожного велосипеда, сочетающего премиальные материалы, легкий вес и высокую производительность, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Модель получила название Bugatti Factor One и основана на платформе Factor One, которую производитель называет одним из самых быстрых велосипедов, соответствующих регламенту велогонок. В версии Bugatti ограничения частично отходят на второй план ради максимальной эффективности и дизайна.

Конструкция велосипеда включает карбоновую раму с уникальным плетением, перекликающимся с технологиями, применяемыми в автомобилях Bugatti. Передняя вилка расширена для снижения сопротивления воздуха и повышения устойчивости. Колеса из углеродного волокна в сумме весят менее 1,4 кг, а в конструкции также используются карбоновые шатуны и комбинированные тормозные диски из карбона и стали.

Седло отделано материалом алькантара, а оформление выполнено в фирменном французском синем цвете. Дополнительным элементом дизайна стал символ «танцующего слона», созданный Рембрандтом Бугатти.

Всего планируется выпустить 250 экземпляров. Стоимость Bugatti Factor One начинается примерно от 24 000 долларов США и может увеличиваться в зависимости от конфигурации. Для сравнения, стандартная версия Factor One стоит от 7 600 до 14 500 долларов.

Эксперты отмечают, что проект ориентирован на узкий круг покупателей, для которых важны эксклюзивность, инженерные решения и брендовый статус, а не только спортивные характеристики.

популярное за неделю

Мнение

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук