Трамп допустил новые переговоры с Ираном через полтора-три дня 13 22.04.2026, 20:41

Фото: Getty Images

Временное перемирие между странами истекло 21 апреля.

США и Иран могут провести новый раунд переговоров в ближайшие 36-72 часов. Об этом The New York Post сообщил американский президент Дональд Трамп.

«Это возможно!», — написал в текстовом сообщении журналистам.

Стороны 8 апреля заключили временное перемирие, оно истекло 21 апреля. В тот же день Трамп продлил режим прекращения огня.

В течение последующих часов после этого Исламабад продолжал работать по дипломатическим каналам с Ираном, и указанный период потенциальных новых переговоров основан на оценке этой работы, сообщил NYT пакистанский источник.

«Соблюдение режима прекращения огня продолжается, несмотря на усиление риторики, что свидетельствует о позитивных намерениях обеих сторон», — сказал источник. По его словам, военной эскалации со стороны обеих сторон не наблюдается. При этом Пакистан остается ключевым посредником между Тегераном и Вашингтоном, добавил он.

Иранское агентство Tasnim пишет, что пока Тегеран не планирует никакие переговоры с США на пятницу.

