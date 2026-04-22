Германия впервые в послевоенной истории приняла военную стратегию 5 22.04.2026, 21:38

Берлин назвал Россию главной угрозой.

Германия впервые после Второй мировой войны приняла оборонную стратегию, в которой РФ охарактеризована как главная угроза безопасности в Европе, сообщает Deutsche Welle. «Россия через перевооружение готовится к военному противостоянию с НАТО и рассматривает применение военной силы как законный инструмент продвижения своих интересов», — заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в среду, представляя в Берлине комплексную концепцию обороны страны. По его словам, Москва нацелена на разрушение НАТО путем разрыва связки Европа-США и стремится к расширению своей зоны влияния.

Оборонная концепция состоит из военной стратегии и плана по развитию Бундесвера (вооруженных сил Германии) с описанием его структуры и состава. В стратегическом документе указано, что Россия «создает предпосылки для военного нападения на страны НАТО» и уже сейчас проводит гибридные операции против членов альянса, в том числе в отношении ФРГ. Диверсии, кибератаки, дезинформационные кампании и шпионаж стали постоянной угрозой и противостояние им — это регулярная задача военных, подчеркнул Писториус.

Согласно разработанной концепции, численность армии должна достигать по меньшей мере 460 тыс. человек, что позволит вместе с союзниками противостоять возможной агрессии со стороны РФ (сейчас в ВС Германии 184,3 тыс. бойцов). «Мы преобразуем бундесвер в самую сильную конвенциональную армию Европы», — заявил министр обороны. Резерв признается неотъемлемой частью вооруженных сил и будет оснащен оружием и экипировкой.

Одной из задач развития армии также названо обеспечение «информационного превосходства» над противником — в том числе за счет наращивания военного потенциала в космосе и киберпространстве. В то же время наряду с высокими технологиями, такими как квантовые вычисления и робототехника, по замыслу авторов оборонного плана, Бундесвер должен освоить возможности «глубокого удара» — способности поражать цели далеко за линией фронта. По словам Писториуса и генерального инспектора Карстена Бройера, речь идет о дальнобойном вооружении высокой точности, позволяющем уничтожать логистику, инфраструктуру и командные центры врага на ранних стадиях, как это делает украинская армия, в том числе с использованием дешевых дронов.

В будущем армия ФРГ должна получить больше возможностей для точного поражения целей на дальних расстояниях — помимо имеющихся на вооружении «Таурусов» планируется закупить крылатые ракеты JASSM-ER дальностью около 1 тыс. км для нового истребителя F-35. Также Берлин намерен развивать многоуровневую противовоздушную оборону.

Помимо этого, власти хотят сократить бюрократию и оптимизировать рабочие процессы путем их перевода в цифровой формат, сокращения отчетности и более широкого использования технологий, включая ИИ-системы. Детали концепции засекречены, чтобы не помогать потенциальным противникам, сказал Писториус: «В противном случае мы могли бы добавить Владимира Путина в наш список рассылки».

