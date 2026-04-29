30 апреля 2026, четверг, 19:12
Кыргызстан просит ЕС о диалоге

10
  • 29.04.2026, 19:05
  • 6,998
После расширения санкций.

Кыргызстан обратился к Европейскому союзу с призывом к «прозрачному и деполитизированному диалогу» после того, как Брюссель расширил санкции, включив в список кыргызские банки и компании, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Решение ЕС стало частью 20-го пакета санкций против России. В него вошли меры против структур в третьих странах, которые, по мнению европейских властей, могут быть задействованы в обходе санкций. В частности, под ограничения попали финансовые организации и криптокомпании Кыргызстана.

Кроме того, Евросоюз ввел запрет на поставки ряда товаров в республику, ввиду риска их дальнейшего реэкспорта в Россию. Это подчеркивает, что санкционная политика все активнее распространяется не только на саму Россию, но и на ее экономических партнеров.

На этом фоне Бишкек подчеркивает приверженность международному праву и заявляет, что действует в рамках своих обязательств. В то же время власти выражают обеспокоенность практикой односторонних ограничительных мер против третьих стран.

Однако сам факт обращения к ЕС показывает, насколько важны для Кыргызстана экономические связи с Европой. Усиление санкционного давления создает риски для финансового сектора и внешней торговли страны.

Эксперты отмечают, что подобные шаги демонстрируют более широкий эффект санкций, они затрагивают не только российскую экономику, но и государства, которые продолжают с ней сотрудничать. В результате даже союзники Москвы вынуждены искать диалог с ЕС, чтобы минимизировать последствия и сохранить доступ к международным рынкам.

Написать комментарий 10

