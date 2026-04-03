закрыть
12 июля 2026, воскресенье, 9:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Как записанное на iPhone видео сделало Педро Паскаля звездой

3
  • 3.04.2026, 15:15
  • 4,948
Как записанное на iPhone видео сделало Педро Паскаля звездой
Педро Паскаль

В 1990-х он едва сводил концы с концами и годами боролся за роли.

Путь актера Педро Паскаля к мировой известности оказался далеко не простым. Сегодня актер считается одной из главных звезд современного телевидения, но в 1990-х он едва сводил концы с концами и годами боролся за роли, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Паскаль сознательно избегал стереотипных образов, что лишь усложняло карьерный рост. Он появлялся в эпизодах популярных сериалов — «Закон и порядок», «Хорошая жена», «Менталист», — но долгое время не мог добиться стабильного успеха.

Переломным моментом стало прослушивание на роль Оберина Мартелла в «Игре престолов». Запись актер сделал самостоятельно — на старый iPhone, в вертикальном формате и с низким качеством изображения. По словам шоураннера Дэвида Бениоффа, видео выглядело «ужасно» и крайне непрофессионально.

Однако решающим оказалось не качество съемки, а игра актера. Выступление Паскаля показалось создателям сериала «напряженным, убедительным и идеальным», и он получил роль, которая изменила его карьеру.

После успеха в «Игре престолов» Паскаль быстро закрепился в индустрии, сыграв в «Мандалорце» и «Одни из нас». Сам актер признает, что именно этот момент стал для него поворотным.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров