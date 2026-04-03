Как записанное на iPhone видео сделало Педро Паскаля звездой 3 3.04.2026, 15:15

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Педро Паскаль

В 1990-х он едва сводил концы с концами и годами боролся за роли.

Путь актера Педро Паскаля к мировой известности оказался далеко не простым. Сегодня актер считается одной из главных звезд современного телевидения, но в 1990-х он едва сводил концы с концами и годами боролся за роли, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Паскаль сознательно избегал стереотипных образов, что лишь усложняло карьерный рост. Он появлялся в эпизодах популярных сериалов — «Закон и порядок», «Хорошая жена», «Менталист», — но долгое время не мог добиться стабильного успеха.

Переломным моментом стало прослушивание на роль Оберина Мартелла в «Игре престолов». Запись актер сделал самостоятельно — на старый iPhone, в вертикальном формате и с низким качеством изображения. По словам шоураннера Дэвида Бениоффа, видео выглядело «ужасно» и крайне непрофессионально.

Однако решающим оказалось не качество съемки, а игра актера. Выступление Паскаля показалось создателям сериала «напряженным, убедительным и идеальным», и он получил роль, которая изменила его карьеру.

После успеха в «Игре престолов» Паскаль быстро закрепился в индустрии, сыграв в «Мандалорце» и «Одни из нас». Сам актер признает, что именно этот момент стал для него поворотным.

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