На стройплощадке в центре Гродно обнаружили «тайну» XVI или XVII века 6 4.04.2026, 12:43

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Находкой занялись археологи.

Многовековая история Гродно приоткрывает очередную свою тайну. Находку, как это часто бывает, первыми обнаружили строители.

Сейчас в центре Гродно по улице Малой Троицкой (она идет параллельно более известной Большой Троицкой) возводят торгово-административное здание. Во время земляных работы из-под земли извлекли останки человека. Как и положено, на место вызвали соответствующие службы. Криминала, по первоначальной информации, не обнаружено, поэтому главная роль отводится именно археологам, пишет newgrodno.by.

На стройплощадке всего обнаружены останки приблизительно 20 человек. Судя по всему – это старинное кладбище. Предварительно, захоронения относятся к XVI или XVII веку.

Сейчас стройку временно приостановили. Специалисты продолжают изучение территории. Хватает и других находок, но без дополнительного изучения сложно говорить, к какому этапу истории города они относятся.

За многовековую историю Гродно неоднократно перестраивался, в том числе, после разрушительных войн, поэтому не удивительно, что в центре города могло находится не известное до этой поры захоронение. Впрочем, окончательные выводы о находках делать рано: стоит подождать заключений специалистов.

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