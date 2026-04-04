На стройплощадке в центре Гродно обнаружили «тайну» XVI или XVII века

На стройплощадке в центре Гродно обнаружили «тайну» XVI или XVII века6
- 4.04.2026, 12:43
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Находкой занялись археологи.
Многовековая история Гродно приоткрывает очередную свою тайну. Находку, как это часто бывает, первыми обнаружили строители.
Сейчас в центре Гродно по улице Малой Троицкой (она идет параллельно более известной Большой Троицкой) возводят торгово-административное здание. Во время земляных работы из-под земли извлекли останки человека. Как и положено, на место вызвали соответствующие службы. Криминала, по первоначальной информации, не обнаружено, поэтому главная роль отводится именно археологам, пишет newgrodno.by.
На стройплощадке всего обнаружены останки приблизительно 20 человек. Судя по всему – это старинное кладбище. Предварительно, захоронения относятся к XVI или XVII веку.
Сейчас стройку временно приостановили. Специалисты продолжают изучение территории. Хватает и других находок, но без дополнительного изучения сложно говорить, к какому этапу истории города они относятся.
За многовековую историю Гродно неоднократно перестраивался, в том числе, после разрушительных войн, поэтому не удивительно, что в центре города могло находится не известное до этой поры захоронение. Впрочем, окончательные выводы о находках делать рано: стоит подождать заключений специалистов.