В Индии медведь пробрался в магазин и устроил «ревизию» 2 4.04.2026, 20:14

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Видео о его приключениях стало вирусным.

В индийском городе Гувахати ночью ограбили и разбили магазин одного местного торговца. Когда тот проверил камеры наблюдения, то обнаружил, что «ревизию» в его заведении провел голодный четвероногий житель леса.

Сам хозяин заведения говорит, что медведь сломал дверь и замок одним ударом лапы, после чего полез искать вкусности и еду на прилавке его торговой точки. Запись «преступления» преступления четверолапого выложил известный развлекательный портал ViralHig в YouTube.

Видео с ограблением магазина стало вирусным в сети, набрав более 1,5 млн просмотров за последние месяцы. На кадрах видно, что явно проголодавшееся животное подошло к двери магазина, а благодаря своим челюстям взломало замок и дверь.

Впоследствии четвероногий начал активную «ревизию» продуктов и вкусностей, которые были видны на стеклянном прилавке магазина. В течение длительного времени медведь открывал и разбивал банки, разрывал пакеты и пакеты, чтобы сытно поесть.

«Его заметили, когда он рыскал внутри и забирал еду, вызвав панику среди жителей поблизости, пока бродил по территории в поисках пищи», — говорится в описании к видео.

Известно, что этот инцидент произошел ночью 12 сентября прошлого года. Индийские СМИ пишут, что вблизи города находится Национальный парк Ассам и лесной массив, где проживают дикие животные, которые из-за деятельности человека начинают чаще идти к месту жительства людей, чтобы прокормить себя.

Реакция соцсетей

В комментариях к популярному ролику, пользователи выразили понимание относительно поступка животного, а одновременно — страх от увиденного. Больше всего одобрения получили такие реплики:

«Черт возьми! У меня были бы полные штаны от страха, если бы медведь вот так при людях обчищал магазин от голода»;

«Судя по тому, как он открыл дверь, это — не первый его магазин»;

«Подумайте сами: а если бы вы были голодными, то разве не так бы поступили? Бедное животное»;

«Видно, торговые ряды были рядом с лесом, и медведь полез за едой».

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