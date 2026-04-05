НАТО ждут кардинальные изменения 2 Владимир Фесенко

5.04.2026, 14:45

Что это означает для Украины?

Гневные заявления Трампа в адрес европейских партнеров США по НАТО и НАТО в целом вызывают огромные опасения относительно будущего Североатлантического альянса. Активно обсуждается вероятность выхода США из НАТО. Но иногда раздаются и парадоксально оптимистичные комментарии.

Бывший спецпосланник Президента США в Украине генерал Кит Келлог заявил, что возможно необходимость создания альтернативных НАТО военных альянсов. И что Украина может присоединиться к такому альтернативному военному союзу.

Посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук в комментарии изданию Politico заявила, что вместо распада НАТО следует ожидать его переосмысления и возрождения. По ее мнению, нынешние проблемы в НАТО могут открыть больше возможностей для интеграции Украины в Альянс. И это поможет НАТО стать «гораздо более эффективным, смертоносным, инновационным и способным противостоять российской угрозе».

И чего тогда ждать дальше? Как смотреть на будущее НАТО с оптимизмом или беспокойством?

Во-первых, отмечу, что Президент США не может своим единоличным решением вывести Соединенные Штаты из НАТО. В конце 2023 года Конгресс США принял закон (в рамках закона об оборонном бюджете NDAA 2024), прямо запрещающий Президенту Соединенных Штатов выходить из НАТО в одностороннем порядке. Уже тогда конгрессмены, по-видимому, опасались возвращения Трампа на пост Президента США и на всякий случай подготовили законодательную защиту членства США в НАТО. Ирония политической судьбы состоит в том, что одним из авторов этого закона был Марк Рубио, нынешний госсекретарь США, который сейчас также говорит о возможности пересмотра отношений между США и НАТО.

Согласно этому закону, для того, чтобы США вышли из НАТО, Президент США должен получить согласие либо двух третей сенаторов (67 из 100), либо согласие обеих палат Конгресса США. Оба эти сценария выглядят маловероятными. Хотя республиканцы сейчас имеют свое большинство (но с небольшим преимуществом) в обеих палатах Конгресса США, однако часть сенаторов и конгрессменов от Республиканской партии (представляющих классическое, рейгановское крыло этой партии) не поддержат выход США из НАТО. А после промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре текущего года ситуация вообще может измениться в пользу Демократической партии.

Однако очевидно, что НАТО переживает самый глубокий кризис за все время своего существования. Трамп всегда относился к НАТО скептически и думал о выходе США из Североатлантического альянса еще в первое президентство. Но и тогда, и в прошлом году, его убедили не делать поспешных и противоречивых решений. Тем не менее, нынешняя администрация США настроена на изменение роли и функций США в НАТО. В феврале текущего года на министерской конференции НАТО заместитель главы Пентагона Элбридж Колби, являющийся главным стратегом Администрации Трампа по вопросам национальной безопасности, представил концепцию НАТО 3.0. Согласно этой концепции европейские союзники должны взять на себя основную ответственность за свою собственную обычную оборону. Эта стратегия направлена на переход от модели зависимости к партнерству, при котором США сокращают свое военное присутствие в Европе, сохраняя при этом «ядерный зонтик» над Альянсом. Проще говоря, если Россия нападет на какую-то европейскую страну НАТО, и это будет обычная война (без использования ядерного оружия), то США могут в ней не участвовать, заявив, что это не наша война, и пусть европейцы сами решают эту проблему. Обратите особое внимание, что такая позиция была заявлена еще до начала войны США и Израиля против Ирана.

Иранская война стала сильнейшим катализатором резкого ухудшения отношения Трампа и его администрации к НАТО. Свое раздражение и возмущение в адрес европейских партнеров НАТО Трамп выражает публично и регулярно. И для этого, к сожалению, есть определенные основания, в частности, запрет некоторых стран НАТО (Испания и Италия) на использование своих военных баз для переброски американских военных ресурсов в район войны на Ближнем Востоке. Именно это стало основанием для выводов о кризисе в НАТО и намерениях Трампа вывести США из НАТО.

Трамп вряд ли сможет вывести США из НАТО (хотя может попытаться это сделать). Но почти наверняка он поднимет вопрос об изменении отношений внутри НАТО и о резком сокращении обязательств США внутри НАТО. И если это произойдет, то это будет совсем другое и слабее НАТО, а не та организация, в которую мы так страстно стремились вступить.

Исходя из этого, я неоднозначно отношусь к тезису, что выход США из НАТО может увеличить шансы вступления Украины в Альянс. Я бы поставил вопрос иначе: а нужно ли нам вступать в ослабленный Североатлантический Альянс, в котором не будет США, или уровень участия США будет чисто формальным? Это как в известном анекдоте: вам шашечки или уезжать? Ведь нам нужно не просто формальное членство («шашечки») в НАТО, а пятая статья договора о НАТО, которая позволит нам получить «ядерный зонтик» НАТО (а действительно ядерный зонтик от США) и готовность НАТО защитить нас от нового нападения России. Слабое и полуразвалившееся НАТО вряд ли будет надежной гарантией безопасности для Украины. Но если обновленное НАТО (с США или без США) или новый военно-политический альянс, который возникнет на руинах НАТО, реально будет готов защищать всех своих участников и откроет свои двери для Украины, то в такой союз нам точно нужно вступать.

А пока в НАТО будут принимать решения такие государственные лидеры как Трамп, Орбан, Фицо и подобные им, то двери НАТО для Украины будут закрыты, и вообще будут большие сомнения в готовности такого НАТО реально защитить все входящие в его состав страны.

Дальнейшая судьба НАТО будет решаться (скорее всего, еще не окончательно) на саммите НАТО, который состоится 7 и 8 июля 2026 года в столице Турции – Анкаре. Генсек НАТО Марк Рютте будет отчаянно спасать возглавляемую им организацию. Однако сделать это сейчас будет гораздо труднее, чем годом ранее. НАТО уже меняется и, похоже, Альянс ожидают еще более кардинальные изменения, в том числе и структурные. Учитывая нынешние настроения Трампа и усугубление противоречий между США и европейскими странами НАТО, вряд ли эти изменения будут положительными для Альянса, хотя и не станут приговором для него.

В любом случае Украине нужно сохранять партнерские отношения с НАТО, в частности, для реализации программы PURL, по которой мы закупаем оружие у США. И одновременно нужно укреплять военно-политическое сотрудничество с теми странами, которые помогают нам сейчас и могут быть надежными союзниками Украины после завершения российско-украинской войны.

Владимир Фесенко, «Фейсбук»

