Знаменитый суперкар Джеймса Бонда превратили в субмарину 5.04.2026, 14:52

1,674

И выставили на аукцион.

В Монако на аукционе будут продавать необычное купе Lotus Esprit 1977 года. Его переделали в субмарину специально для Джеймса Бонда.

Подводную лодку Lotus Esprit агента 007 оценили в 200-300 тысяч евро, даже несмотря на то, что она не способна самостоятельно передвигаться. О нем рассказали на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

Особенный суперкар Lotus Esprit стал героем фильма «Шпион, который меня любил» 1977 года. По сюжету авто Джеймса Бонда трансформировалось в подводную лодку «Мокрая Нелли» с торпедами и ракетами.

Для съемок изготовили два полноценных авто и еще семь макетов. Этот Lotus Esprit является именно макетом без двигателя или колес, поэтому не способен самостоятельно передвигаться. Между прочим, аналогичная подводная лодка Lotus есть в коллекции Илона Маска.

Субмарина Lotus Esprit изготовлена из стеклопластика и пустая внутри. Она имеет бутафорские рули, гребные винты, торпедный аппарат и перископ.

Конкретно это авто Джеймса Бонда до 2007 года хранилось в частных коллекциях в Италии, а затем его выкупил нынешний владелец, перевез в Финляндию и выставил в парке развлечений. В 2025 году подводная лодка Lotus Esprit Джеймса Бонда прошла реставрацию.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com