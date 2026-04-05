8 апреля 2026, среда, 6:59
Знаменитый суперкар Джеймса Бонда превратили в субмарину

  • 5.04.2026, 14:52
И выставили на аукцион.

В Монако на аукционе будут продавать необычное купе Lotus Esprit 1977 года. Его переделали в субмарину специально для Джеймса Бонда.

Подводную лодку Lotus Esprit агента 007 оценили в 200-300 тысяч евро, даже несмотря на то, что она не способна самостоятельно передвигаться. О нем рассказали на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

Особенный суперкар Lotus Esprit стал героем фильма «Шпион, который меня любил» 1977 года. По сюжету авто Джеймса Бонда трансформировалось в подводную лодку «Мокрая Нелли» с торпедами и ракетами.

Для съемок изготовили два полноценных авто и еще семь макетов. Этот Lotus Esprit является именно макетом без двигателя или колес, поэтому не способен самостоятельно передвигаться. Между прочим, аналогичная подводная лодка Lotus есть в коллекции Илона Маска.

Субмарина Lotus Esprit изготовлена из стеклопластика и пустая внутри. Она имеет бутафорские рули, гребные винты, торпедный аппарат и перископ.

Конкретно это авто Джеймса Бонда до 2007 года хранилось в частных коллекциях в Италии, а затем его выкупил нынешний владелец, перевез в Финляндию и выставил в парке развлечений. В 2025 году подводная лодка Lotus Esprit Джеймса Бонда прошла реставрацию.

